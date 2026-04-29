Tunisie: Ligue 1-27 journée - Les arbitres désignés

Le championnat de Tunisie de football entame un virage décisif. Les rencontres de la 27ème journée de la Ligue 1 Professionnelle se disputeront ces mercredi 29 et jeudi 30 avril. Entre duels de haut de tableau et lutte pour le maintien, le spectacle s'annonce total sur les pelouses tunisiennes.

La Direction Nationale d'Arbitrage a levé le voile sur les désignations pour cette journée qui sera scindée en deux épisodes. Toutes les rencontres débuteront à 15h30.

Mercredi 29 avril : Quatre affiches pour lancer les hostilités

La journée de mercredi sera marquée par le déplacement périlleux du Club Africain au Kef pour y affronter l'AS Soliman. Cette rencontre se déroulera à huis clos, une décision qui pourrait peser sur l'ambiance mais non sur l'enjeu comptable. Parallèlement, le Stade Tunisien recevra la JS Omrane au Bardo dans un duel de proximité qui s'annonce électrique.

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À Monastir, l'USM partira favorite face à l'AS Gabès, tandis que l'Étoile du Sahel devra négocier un déplacement toujours difficile sur la pelouse de l'ES Métlaoui.

AS Soliman vs Club Africain | Arbitre : Bassem Belaïd (VAR : Amine El Fir)

Stade Tunisien vs JS Omrane | Arbitre : Houssem Ben Sassi (VAR : Majdi Belagha)

US Monastirienne vs AS Gabès | Arbitre : Houssem Boulaâres (VAR : Amir Ayadi)

ES Métlaoui vs Étoile du Sahel | Arbitre : Haythem Guirat (VAR : Walid Mansri)

Jeudi 30 avril : Le « Classico » en point d'orgue

Le clou du spectacle aura lieu jeudi au stade Hammadi Agrebi de Radès. L'Espérance de Tunis accueillera le Club Sportif Sfaxien pour un classique du championnat qui pourrait redéfinir les ambitions des deux cadors. C'est Amir Loussif qui sera au sifflet pour diriger ce choc de titans sous l'oeil de la VAR.

Dans les autres rencontres, l'Olympique de Béja tentera de faire respecter la hiérarchie face au CA Bizertin, alors que la JS Kairouanaise jouera gros face à l'US Ben Guerdane.

Espérance de Tunis vs CS Sfaxien | Arbitre : Amir Loussif (VAR : Khaled Gouider)

AS Marsa vs ES Zarzis | Arbitre : Sofiene Ouertani (VAR : Aymen Nasri)

Olympique de Béja vs CA Bizertin | Arbitre : Khalil Jery (VAR : Seif Ouertani)

JS Kairouanaise vs US Ben Guerdane | Arbitre : Mehrez Melki (VAR : Haythem Guirat)