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Prolonger des mandats sans vote. Verrouiller un scrutin contesté. Le RDPC ne gouverne plus le Cameroun il gère sa propre survie. Et pour cela, tous les subterfuges sont désormais mobilisés.

Une séquence électorale sous haute tension

L'année 2025 a placé le Cameroun face à une séquence politique déterminante. Une élection présidentielle, des législatives attendues, et un régime en place depuis plus de quarante ans qui n'a jamais organisé une alternance pacifique.

Selon des sources proches de l'opposition camerounaise, les résultats réels de la présidentielle d'octobre 2025 désigneraient Issa Tchiroma figure politique longtemps associée au sérail du pouvoir avant de prendre ses distances comme vainqueur du scrutin. Le régime, lui, conteste cette lecture et maintient ses propres chiffres.

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Parallèlement, face à la perspective d'une défaite aux législatives, le RDPC aurait procédé à une prolongation subreptice des mandats des députés sortants, modifiant discrètement les règles du jeu électoral. Ces éléments constituent une violation caractérisée du cadre constitutionnel camerounais.

Les racines d'un système qui se dévore lui-même

Le vol des élections au Cameroun ne date pas de 2025. Il s'inscrit dans une logique de pouvoir construite sur quatre décennies. Le RDPC s'est progressivement transformé en ce que les politologues nomment un "parti hégémonique de façade" : une structure dont la légitimité repose non sur la base militante mais sur le contrôle des institutions.

Ce glissement a une conséquence mécanique. Quand un parti perd sa légitimité populaire, il doit compenser par le contrôle procédural. Modifier les règles électorales, prolonger les mandats sans consultation, invalider des résultats contestables ce sont les outils classiques des régimes qui savent qu'ils ne peuvent plus gagner librement.

La prolongation des mandats parlementaires représente un franchissement de seuil. Ce n'est plus de la fraude électorale ponctuelle. C'est une reconfiguration permanente du cadre légal au profit du parti sortant.

Le mécanisme du verrouillage institutionnel

Le braquage de la Constitution camerounaise expression utilisée par l'opposition pour décrire ces pratiques fonctionne selon un schéma précis. Il ne s'agit pas d'une rupture visible, mais d'une série de micro-décisions légalement habillées qui aboutissent collectivement à l'impossibilité d'une alternance.

Prolonger les mandats évite des législatives que le RDPC anticipe perdre. Contrôler ELECAM, l'organisme officiel de gestion des élections, garantit la validation des résultats souhaités. Discréditer l'opposition en parlant de ses affaires internes quand on l'interpelle sur la fraude c'est la couche rhétorique qui complète le dispositif.

Face à ce système, le MRC Mouvement pour la Renaissance du Cameroun demeure le parti d'opposition le plus actif et le plus structuré. Sa capacité à documenter, à mobiliser et à maintenir une présence de terrain le place au coeur de la résistance institutionnelle.

Une crise de légitimité qui s'aggrave

La crise de légitimité du RDPC pose une question existentielle. Un parti qui ne peut survivre qu'en modifiant les règles est un parti en fin de cycle. La transition politique au Cameroun aura lieu la seule variable est son caractère ordonné ou chaotique.

Jusqu'où un régime peut-il changer les règles avant de les briser ?

Il existe un point de non-retour dans la manipulation institutionnelle. Au-delà, ce ne sont plus des règles que l'on contourne c'est un contrat social que l'on déchire.

Le Cameroun n'est pas encore à ce point. Mais il s'en approche. Et la question qui se pose aujourd'hui n'est plus "le RDPC peut-il gagner une élection libre ?" Elle est : "combien de temps encore peut-il éviter d'en organiser une ?"