Congo-Kinshasa: Le cardinal Ambongo dénonce les conditions « déshumanisantes » des déplacés en Ituri

Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a vivement dénoncé lundi 27 avril la situation humanitaire des personnes déplacées en Ituri, estimant qu'il est inacceptable que des milliers de Congolais vivent dans des conditions indignes sur leur propre terre.

Il a appelé le gouvernement, les acteurs nationaux et la communauté internationale à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à cette crise prolongée.

Cet homme d'église s'est exprimé lundi lors de sa visite des sites de déplacés de Kigonze et de l'ISP, à Bunia. Ces deux camps accueillent environ 30 000 personnes déplacées depuis 2019, victimes des violences persistantes dans la province.

« Un sentiment de révolte »

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Face aux familles installées depuis plusieurs années dans ces camps, le cardinal Ambongo a exprimé son indignation.

« Quand je vous vois, c'est un sentiment de révolte. Il est difficile de comprendre et d'accepter que des hommes, des femmes et des enfants, dans leur propre pays, se retrouvent dans une situation déshumanisée », a-t-il déclaré.

Le prélat a souligné que cette crise dure depuis trop longtemps, au point que certains enfants sont nés dans les camps et n'ont jamais connu leurs villages d'origine.

Pour le cardinal Ambongo, cette tragédie résulte d'actions menées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il a ainsi lancé un appel à tous les responsables concernés.

« Nous sommes tous appelés à notre responsabilité. J'en appelle aux uns et aux autres, y compris à la communauté internationale, afin que ce spectacle déshumanisant puisse s'arrêter », a-t-il insisté.

Une crise humanitaire persistante

La province de l'Ituri compte environ 1,5 million de personnes déplacées, selon les estimations humanitaires, conséquence des affrontements armés et de l'insécurité récurrente dans plusieurs territoires.

Le cardinal Ambongo a assuré aux déplacés le soutien de l'Église catholique, promettant un accompagnement jusqu'à ce qu'une solution durable soit trouvée et que les familles puissent regagner leurs lieux d'origine.