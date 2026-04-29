Afrique: Coupe du Monde 2026 - Chaque pays participant recevra plus de 18 millions de dollars américains

Chaque pays qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 recevra une enveloppe financière de 18 145 833 dollars américains, soit une augmentation de 15 % par rapport aux éditions précédentes.

L'annonce a été faite par le Conseil de la FIFA, mardi 28 avril, en amont du 76e Congrès de la FIFA tenu à Vancouver (Canada), l'une des villes hôtes de cette compétition mondiale.

Cette allocation financière accrue se répartira comme suit :

Fonds de préparation : augmentation de 1,5 million USD à 2,5 millions USD ;

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Fonds liés à la qualification : hausse de 9 millions USD à 10 millions USD ;

Autres contributions aux équipes : subventions destinées à couvrir les frais logistiques des délégations ainsi qu'une augmentation du nombre de billets alloués aux équipes, pour un montant global dépassant 16 millions USD.

Les revenus restants continueront d'être réinvestis dans le développement du football mondial, au bénéfice des 211 associations membres de la FIFA.

« La FIFA est fière d'afficher la situation financière la plus solide de son histoire, ce qui lui permet d'apporter un soutien sans précédent à toutes ses associations membres. Il s'agit là d'un nouvel exemple illustrant comment les ressources de la FIFA sont réinvesties dans le football », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Par ailleurs, la contribution financière totale destinée aux associations membres participantes à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera portée à près de 900 millions de dollars américains.

Le Conseil de la FIFA a également annoncé :

l'introduction d'une nouvelle règle disciplinaire prévoyant l'exclusion temporaire des joueurs qui quittent délibérément le terrain ou se couvrent la bouche pour communiquer ;

la participation de l'équipe féminine des réfugiées afghanes aux compétitions organisées par la FIFA.

Voici la liste des 48 pays qualifiés, organisée par zone géographique selon :

Zone Amérique du Sud - CONMEBOL :

Argentine,

Brésil,

Uruguay,

Colombie,

Équateur,

Bolivie.

Zone Asie - AFC :

Japon,

Iran,

Ouzbékistan,

Irak,

Arabie Saoudite,

Australie,

Qatar,

Jordanie,

Corée du Sud.

Zone CONCACAF :

Panama,

Costa Rica,

Curaçao,

Haïti,

Honduras.

Zone Océanie :

Nouvelle-Zélande.

Pays hôtes (3) :

États-Unis,

Canada,

Mexique.

Zone Afrique- CAF (10) :

RDC,

Sénégal,

Algérie,

Cameroun,

Côte d'Ivoire,

Égypte,

Maroc,

Nigeria,

Tunisie,

Cap-Vert.

Zone Europe - UEFA (16) :

France,

Allemagne,

Angleterre,

Belgique,

Espagne,

Portugal,

Croatie,

Pays-Bas,

Suisse,

Autriche,

Écosse,

Bosnie-Herzégovine,

Tchéquie,

Suède,

Turquie,

Norvège.