Madagascar: Toamasina - Un jeune meurt électrocuté

29 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par L'Express de Madagacar

Drame hier à Toamasina. Un jeune technicien d'un prestataire de la Jirama s'est tué alors qu'il était en train de faire un travail de réparation sur un poteau électrique près de Bazar Be.

La tension n'était visiblement pas coupée. En triturant des fils de haute tension, l'employé a été électrocuté. Ses collègues ont essayé de le sauver en le libérant du harnais qui le maintenait. Malheureusement, les médecins n'ont rien pu faire. « C'était un garçon serviable. Il nous aidait à refaire le circuit électrique à la maison. C'est triste », témoigne Naina, un de ses voisins.

Il s'agit du deuxième technicien tué lors d'une opération de rétablissement de l'électricité à Toamasina, deux mois après le passage du cyclone Gezani. Jusqu'à maintenant, 80 % du réseau électrique reste sans électricité. Plusieurs quartiers restent dans le noir. Le rétablissement de l'électricité à Toamasina reste un travail de longue haleine.

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