Madagascar: Partenariat - La digitalisation des services publics confiée aux universitaires

L'EMIT (École de management et d'innovation technologique) de Fianarantsoa signe un partenariat avec l'Unité de gouvernance numérique (UGD) de la Banque mondiale.

« Le partenariat mobilise les talents des universités chefs de projets, développeurs, designers

qui contribueront activement à la numérisation des services publics», souligne Zo Bienvenue Randriamanana, secrétaire exécutif de l'UGD. L'objectif est d'accélérer la numérisation des services publics en offrant aux étudiants une expérience professionnelle réelle.

Il s'agit par ailleurs de renforcer les compétences numériques et de créer des opportunités de revenus pour les jeunes. « L'UGD apportera des projets et l'EMIT mobilisera les talents pour construire un avenir numérique. Convaincre la Banque mondiale que nos universitaires peuvent contribuer à la numérisation des services publics a pris un peu de temps, mais le résultat est satisfaisant. Nos étudiants sont compétents», explique Hasina Rakotonirainy, directeur de l'EMIT Fianarantsoa. Les premiers projets de numérisation sont attendus dans deux mois, selon les explications.

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D'autres écoles, comme l'École nationale d'informatique (ENI), l'École de mathématiques, d'informatique et de statistiques appliquées (MISA), l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA) et d'autres écoles professionnelles en informatique, signeront également un partenariat avec l'UGD, allant dans le sens de la transformation des connaissances en informatique en projets viables pour la numérisation du service public.