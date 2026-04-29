Madagascar: Tsimiroro - Le professeur Solofo revient dans l'actualité

28 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Giovanni

Essai. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a sollicité le savoir-faire du professeur Solofo Jonis.

En date du 24 avril 2026, les tests officiels de la transformation locale du fioul lourd de Tsimiroro en pétrole conventionnel ont été faits. Accompagné du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures Radonirina Lucas Rabearimanga et de sa délégation, le professeur Solofo Jonis a effectué une descente sur terrain.

Des études de faisabilité technique ont d'abord été faites, suivies de tests préliminaires de transformation de l'huile de Tsimiroro en pétrole conventionnel. À part les mises en place techniques, il a été aussi important de définir un cadre réglementaire pour garantir une production de carburant sur le territoire.

Une étape qui marque la volonté de l'État à appuyer les solutions énergétiques locales, mais qui dépend surtout de la suite. Bien que les produits finis du professeur aient déjà fait ses preuves, la population attend de pied ferme l'évolution des événements. D'après les mots du professeur Solofo Jonis : « nous sommes plusieurs à nous associer dans la coopérative des hydrocarburants et biocarburants de Madagascar ». Il insiste aussi sur la potentialité de « l'actif national tangible » du pays.

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