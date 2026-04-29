Madagascar: Ministère du travail - Seth Andriamarohasina nommé directeur de la communication

À l'issue du Conseil des ministres de jeudi dernier, le journaliste Seth Andriamarohasina a été nommé directeur de la communication au sein du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Ancien journaliste au quotidien L'Express de Madagascar pendant plus de quinze ans, Seth Andriamarohasina est également connu pour son engagement dans la défense des droits de l'Homme. Son parcours dans le domaine du journalisme, enrichi par diverses expériences, suscite l'admiration de ses pairs.

Selon les informations recueillies, le nouveau directeur de la communication est diplômé de l'Université d'Antananarivo, dans la filière communication médiatisée. Ce cursus lui a permis d'occuper, dès 2007, le poste de journaliste de faits divers au sein de La Tribune Madagascar. Il y a ensuite exercé en tant que rédacteur en chef de « Weekly » et directeur de publication de « One Mag», deux supports issus du même groupe. Il a intégré L'Express de Madagascar en 2008, où il a travaillé jusqu'au mois d'octobre 2025.

Par ailleurs, ses formations au sein de l'École nationale d'administration de Madagascar (ENAM), notamment en administration publique, en diplomatie et en relations internationales, ont renforcé ses compétences. En 2016, il a été élu par l'Ordre des journalistes de Madagascar pour siéger en tant que rapporteur au sein de la Commission nationale indépendante des droits de l'Homme (CNIDH), avant d'en devenir le président en 2021. Actuellement, tout en assumant ses nouvelles fonctions, ce journaliste polyvalent poursuit ses études doctorales en communication et droits de l'Homme.