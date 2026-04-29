Madagascar: Enseignement supérieur - Des universités manquent d'équipements

« Nous faisons face à des problèmes de connexion qui impactent directement notre apprentissage. De ce fait, nous sommes souvent obligés de financer nous-mêmes l'accès à Internet », a témoigné Nadia, étudiante à l'université d'Antananarivo, hier.

« Depuis mon arrivée ici, j'ai visité de grandes villes et plusieurs universités de Madagascar. J'ai constaté que le secteur de l'enseignement rencontre des difficultés. C'est pourquoi je souhaite apporter mon aide afin de permettre aux jeunes étudiants d'avancer davantage dans le domaine du numérique », a déclaré Park Jihyun, ambassadeur de la République de Corée, lors de la cérémonie de remise d'équipements informatiques tenue hier à Fiadanana.

À cette occasion, des équipements d'une valeur d'environ 400 000 dollars ont été remis. Ils comprennent notamment des ordinateurs, des tablettes ainsi que des dispositifs de visioconférence. Dans son allocution, Park Jihyun a rappelé l'expérience de la Corée du Sud, dont la croissance économique a été rendue possible grâce à des investissements dans l'éducation des jeunes. Elle a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre la coopération afin d'améliorer l'éducation à Madagascar et de contribuer, plus largement, à son développement économique.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa a, pour sa part, lancé un appel à la bonne gestion et à l'entretien de ces équipements afin d'en garantir la durabilité et de soutenir la formation des étudiants. Il a également réaffirmé que le gouvernement, à travers le Mesupres, poursuit ses efforts pour équiper les universités et reste ouvert à tout partenariat apportant des contributions bénéfiques pour les Malgaches.

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Selon les autorités, toutes les universités, y compris les établissements régionaux, bénéficieront progressivement de ce soutien, en fonction de la répartition et de l'organisation mises en place par le ministère. Des représentants des universités ont également pris part à la cérémonie.