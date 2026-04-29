Madagascar: Urbanisme - Six grandes villes bénéficient d'un soutien financier

28 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

«Ces fonds seront destinés à renforcer les actions d'assainissement urbain, notamment le nettoyage des canaux d'évacuation des eaux stagnantes ainsi que l'évacuation des ordures ménagères», selon le ministère, hier. Cette initiative vise à améliorer durablement la propreté des villes et à réduire les risques sanitaires liés à l'insalubrité. Cette subvention, encore récente, découle d'une décision prise au mois de novembre. Elle s'inscrit dans une volonté de soutien direct aux grandes agglomérations, souvent confrontées à une forte densité de population et à l'accumulation croissante des déchets.

Le ministère souligne que l'objectif principal est de limiter la propagation des maladies liées au manque d'hygiène. Il affecte la santé publique, perturbe les activités quotidiennes et peut, dans certains cas, entraîner des décès, notamment chez les enfants.

À Antananarivo, les défis restent particulièrement importants. Les canaux d'évacuation d'eau sont régulièrement obstrués dans plusieurs arrondissements, malgré les opérations de curage menées par la Société municipale d'assainissement (SMA).

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Cette situation favorise les inondations dans les quartiers bas, surtout en période de fortes pluies. La gestion des déchets demeure également un problème majeur. Les bacs à ordures sont fréquemment débordés en raison d'un ramassage irrégulier. Cet appui financier apparaît ainsi comme une réponse attendue par les communes concernées, qui espèrent ainsi renforcer leurs capacités et améliorer progressivement le cadre de vie des habitants.

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