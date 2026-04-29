Madagascar: Pétanque/Zone 4 - Place aux qualifications individuelles et doublettes

28 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Coup d'envoi hier de la première édition du championnat d'Afrique zone 4. La joute régionale se déroule dans la ville de Souillac, à Maurice, du 27 avril au 3 mai. La délégation malgache composée de huit joueurs est déjà sur place depuis dimanche.

Les deux premiers tours qualificatifs des épreuves individuelles et doublettes ainsi que les éliminatoires du concours de tir de précision ont été au programme de la première journée d'hier. La cérémonie d'ouverture se tiendra cet après-midi, suivie par les tours 3 et 4.

Les phases finales des épreuves individuelles et doublettes, des quarts à la finale ainsi que les demi-finales et la finale du tir de précision sont programmées mercredi. Les deux dernières journées seront dédiées aux épreuves triplettes. Les cinq tours de qualification sont programmés jeudi toute la journée et la phase finale à partir des quarts auront lieu vendredi. Cette compétition zonale réunit les élites de la région et est qualificative à l'interzone continental prévu en fin d'année.

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