Madagascar: Enseignment supérieur - Une plateforme numérique s'implante à l'université d'Antananarivo

Une plateforme numérique de la recherche sera bientôt disponible au sein de l'université d'Antananarivo. Il s'agit d'un espace numérique dédié à la valorisation de la recherche scientifique. «Cette plateforme permettra de regrouper les informations sur les chercheurs, leurs travaux et leurs projets de recherche.

Elle offrira également des opportunités de collaboration entre chercheurs et institutions, ainsi que des indications sur les domaines de recherche pouvant bénéficier de financements. Elle présentera par ailleurs les différents laboratoires de recherche existants», a déclaré le président de l'université d'Antananarivo, Rivoarison Randrianasolo, hier, dans le cadre de l'annonce de la tenue de la 8e édition du salon de la recherche de cette université, les 7 et 8 mai.

Le manque de visibilité et de connaissance du public sur les résultats de la recherche et sur les nombreux domaines pouvant être exploités constitue l'une des principales raisons de la création de cette plateforme de recherche. «L'objectif est de montrer qu'il existe de véritables opportunités à valoriser et à développer à travers la recherche scientifique», poursuit-il.

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Les recherches ont toujours existé au cours des 65 années d'existence de l'université. En tant qu'institution universitaire, ses principales missions sont l'enseignement et la recherche, mais la valorisation et la diffusion des résultats de recherche restent encore limitées et peu développées.