Madagascar: Jiujitsu/Gi Tournament - Nette domination du Checkmat

Première compétition majeure de la saison. Le club Checkmat reste le meilleur en termes de résultats en compétitions nationales. Il termine en haut du tableau des médailles en raflant dix-sept, lors du Gi Tournament qui s'est déroulé samedi au Palais des sports Mahamasina. Ce club phare du pays a remporté trois titres sur quatre dans la catégorie des avancés.

Le meilleur combattant national, Andy Rasamy-Anoharana, a confirmé sa suprématie chez les -88 kg en battant en finale son coéquipier Jean. Son petit frère Bryan a, de son côté, défait en duel final des -64 kg Diary du Southside. Et Aiky, chez les -70 kg, s'est imposé contre Yusha de l'Attila. Le titre des -76 kg est revenu à Hery de l'Attila en battant Frédéric du Guerreros.

Chez les femmes, Checkmat a réalisé un sans-faute en décrochant les trois titres en jeu. Nofy Rakotobe a remporté la médaille d'or des -74 kg en écartant en finale Michella du Guerreros. Lauren a battu Soazara du Southside chez les -58,5 kg et Diary a dominé Saida du Southside chez les -53,5 kg.

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Le club s'est aussi distingué chez les jeunes, en récoltant dix médailles d'or dans les catégories U9, U11, U13, U15 et U17. Guerreros se trouve en seconde position en accumulant neuf médailles d'or. Ce club a arraché trois titres chez les débutants, signés Bloum (-57 kg), Mathieu (-64 kg), Voady (-70 kg) ainsi qu'Irina dans la catégorie Master débutant. Ce club a aussi remporté cinq sacres chez les jeunes.