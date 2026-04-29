Afrique: Renforcement des opportunités d'investissement au continent - La Kfw entre au capital d'Atidi et devient le 13e actionnaire institutionnel

La banque de développement allemande KfW, agissant au nom et pour le compte de la République fédérale d'Allemagne, est devenue le dernier actionnaire en date d'Atidi, l'Assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique (Atidi).

Selon un communiqué de presse, la KfW devient le 13è actionnaire institutionnel de la première institution d'assurance-crédit au développement en Afrique, renforçant le capital de l'organisation ainsi que sa capacité à soutenir le commerce et l'investissement à travers le continent.

La signature officielle de l'accord de souscription entre les deux organisations, précise-t-on, a été célébrée à l'occasion d'une rencontre à Nairobi entre le directeur général d'Atidi et la ministre fédérale allemande de la Coopération économique et du Développement, Reem Alabali Radovan. Cette prise de participation souligne la volonté de l'Allemagne de renforcer son partenariat économique avec l'Afrique et de soutenir les institutions africaines qui facilitent le commerce et les investissements sur le continent.

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«La KfW a investi 32 millions de dollars pour devenir actionnaire de catégorie D2 d'Atidi, un statut réservé aux agences de crédit à l'exportation et aux entités publiques non-africaines. Sur ce montant, 18,4 millions de dollars proviennent du budget du BMZ, les 13,6 millions de dollars restants étant financés sur fonds propres de la KfW », renseigne le document.

À ce titre, elle assumera les obligations et bénéficiera des avantages liés à son statut d'actionnaire, notamment en termes de représentation au sein des instances de gouvernance et de prise de décision d'Atidi, tout en contribuant à améliorer le commerce et les investissements allemands en Afrique, conformément au Pacte du G20 avec l'Afrique (CwA 2.0).

La prise de participation de la KfW dans Atidi est l'aboutissement d'un partenariat dynamique entre les deux organisations. Au nom du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), la KfW a financé l'adhésion de plusieurs pays à Atidi à hauteur de plus de 100 millions de dollars, renforçant l'assise financière de l'organisation et élargissant sa capacité à atténuer les risques et à mobiliser des investissements privés sur les marchés africains. Cette nouvelle prise de participation directe vient compléter cette coopération de longue date.

«Cet événement est symbolique à plus d'un titre. Tout d'abord, il renforce nos liens déjà solides avec la KfW et crée de nouvelles opportunités pour les investisseurs allemands qui souhaitent s'implanter en Afrique. C'est également une reconnaissance du statut acquis par ATIDI en tant que principal organisme d'assurance pour le développement en Afrique, ainsi qu'une preuve de la solidité de notre modèle économique.

Enfin, cela met en évidence l'importance des partenariats dans un contexte mondial de plus en plus marqué par la volatilité et l'incertitude », a déclaré Manuel Moses, Directeur général d'Atidi.

« Aujourd'hui, nous réaffirmons notre partenariat stratégique de longue date avec Atidi. Ensemble, nous entendons renforcer les opportunités d'affaires pour les investisseurs européens et allemands en Afrique, dans le but de favoriser la prospérité et le développement, dans l'intérêt de tous. Nous adhérons à l'institution au nom de la République fédérale d'Allemagne », a indiqué Christiane Laibach, membre du comité de direction de la KfW