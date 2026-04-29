Sénégal: Marché du travail sénégalais - Le secteur tertiaire domine l'emploi

Au quatrième trimestre de l'année 2025, la structure de l'emploi confirme la prépondérance du secteur tertiaire dans l'économie sénégalaise. Selon les dernières données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), six personnes occupées sur dix, soit 60,0% de la population active, exercent dans les services.

Ce secteur s'impose largement devant le secteur primaire qui regroupe 21,5% des travailleurs et le secteur secondaire qui représente 18,5% de la main-d'oeuvre occupée. Cette répartition met en évidence une économie de plus en plus orientée vers les services, reflet des mutations en cours dans de nombreux pays africains.

Le commerce, moteur du secteur tertiaire

Au sein du secteur tertiaire, les activités de commerce et de réparation occupent une place centrale. Elles concentrent à elles seules 43,5% des emplois du secteur, soit plus d'un quart (26,1%) de l'ensemble des actifs occupés.

Cette forte présence du commerce s'explique notamment par son accessibilité et son rôle clé dans l'économie informelle, qui constitue une part importante de l'activité dans le pays. Les petites activités commerciales, souvent individuelles ou familiales, continuent ainsi de représenter une source majeure de revenus pour une large frange de la population.