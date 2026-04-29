Madagascar: Concours - Sept lauréats malgaches remportent le prix Schuman 2026

La cérémonie de remise du « Prix Schuman UE 2026», présidée par Roland Kobia, ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, s'est tenue hier à la résidence de l'UE, au parc Tsarasaotra. L'événement met à l'honneur des personnalités et des initiatives engagées dans la promotion des droits humains, de la justice et de la cohésion sociale dans le pays.

Sept lauréats ont été distingués pour incarner les valeurs portées par Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Union européenne. Inspiré de principes fondamentaux inscrits dans les chartes des Nations unies et de l'Union africaine, ce prix s'articule autour des droits de l'Homme, de l'État de droit et de la cohésion sociale.

« Ces valeurs prennent vie dans l'action concrète de celles et ceux qui, chaque jour, choisissent de défendre la dignité humaine, d'accompagner les plus vulnérables et de faire vivre la confiance entre citoyens et institutions», a souligné Roland Kobia.

Huit prix

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Les distinctions ont été réparties en plusieurs catégories. Dans le domaine de la justice et de l'État de droit, Kemba Ranavela, fondatrice du mouvement Nifin'Akanga, a été récompensée pour son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. La politologue Ketakandriana Rafitoson, à l'origine de Wake up Madagascar, a également été distinguée pour son combat contre l'injustice et la corruption.

Le volet artistique a mis en avant des créateurs qui font de la culture un levier de cohésion sociale. Le réalisateur Luck Razanajaona a été primé pour son film Disco Afrika, salué pour son ancrage dans les réalités malgaches. L'écrivaine Hary Rabary a été distinguée pour son livre ZaKoa, inspiré du mouvement MeToo. Côté musique, Rajery-Valiha a marqué la cérémonie en interprétant « Ny lanitra mangamanga » de Ny Antsaly.

Dans le domaine scientifique, deux acteurs ont été récompensés : le journaliste Rivonala Razafison, pour son travail de vulgarisation et son engagement sur les enjeux climatiques, ainsi que l'association Ikala STEM, active dans la promotion des sciences et des technologies auprès des jeunes, notamment des filles et des femmes.

Un huitième prix, symbolique, a été attribué à la jeunesse malgache, représentée par la génération Z. « Il ne faut pas que les jeunes soient seulement écoutés, mais entendus et pris en compte (...). Ils ne seront pas les leaders de demain, ils sont déjà les leaders d'aujourd'hui », a insisté Roland Kobia.

Comme pour beaucoup d'entre eux, ces distinctions ont été une surprise. « Il n'y a eu ni candidatures ni lobbying», a précisé l'ambassadeur. Les lauréats ont été choisis pour la portée de leurs actions, reflet de leur engagement et des valeurs qu'ils défendent. Le prix Schuman a été créé il y a une dizaine d'années. Hier a été la première cérémonie à Madagascar. L'Union européenne prévoit de poursuivre cette reconnaissance des engagements autour de ces piliers fondamentaux que sont les droits humains, la justice et la cohésion sociale.