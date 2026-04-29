Madagascar: Sud Ambohipo - Sept bandits attaquent trois foyers

28 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Lundi vers minuit, un vol à main armée a frappé le quartier Sud Ambohipo, commune d'Alasora. Selon les informations recueillies, environ sept individus munis de fusils artisanaux et d'armes blanches ont pénétré par effraction dans trois habitations voisines.

Dans la première maison, appartenant à une tenancière d'une gargote, les assaillants ont emporté un téléphone portable, une somme de 1,2 million d'ariary ainsi qu'une soixantaine de cartes SIM de différents opérateurs. Dans la maison voisine, le préjudice s'élève à 1 million d'ariary et à trois téléphones portables. Enfin, dans une maison en bois appartenant à une vendeuse de charbon, les malfaiteurs ont dérobé 300 000 ariary et un téléphone.

« Nous avons entendu des bruits de pas et des portes forcées. Tout s'est passé très vite, nous n'avons rien pu faire », explique une victime. Aucun blessé ni perte en vie humaine n'a été constaté. Les éléments du commissariat d'Alasora ont immédiatement mené des opérations de ratissage et de bouclage, mais celles-ci se sont révélées infructueuses.

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