Togo: Fabre et les archives françaises

29 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), demande une nouvelle fois au président Emmanuel Macron de déclassifier les archives françaises relatives à l'assassinat de Sylvanus Olympio, premier président du Togo, tué en janvier 1963.

Le choix de ce sujet  aussi légitime soit-il historiquement  en dit long sur l'état d'une opposition visiblement à court d'idées et de projets concrets.

Le leader de l'ANC demande aussi « la restauration de la démocratie », critiquant la suppression de l'élection présidentielle et ce qu'il appelle la « confiscation de la souveraineté populaire ».

Des thèmes récurrents, des formules convenues, et une opposition qui peine à incarner une alternative crédible.

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