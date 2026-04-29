Cote d'Ivoire: 50 tonnes de dattes offertes au pays - L'Arabie saoudite réaffirme son engagement solidaire

La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie saoudite se consolide davantage. Le mardi 28 avril 2026, à Abidjan-Cocody, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Côte d'Ivoire, Saad bin Bakhit Al-Qathami, a procédé à la remise officielle d'un don de 50 tonnes de dattes au gouvernement ivoirien.

Un don humanitaire d'envergure

Ce don, offert par le Centre Roi Salman pour les Secours et l'Aide humanitaire, est destiné « au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire, pays frère », a précisé le diplomate saoudien. Il s'inscrit dans le cadre des actions humanitaires menées par le Royaume en faveur des populations vulnérables à travers le monde.

À cette occasion, l'ambassadeur a exprimé sa volonté de voir les relations entre les deux pays se renforcer davantage. « Je souhaite davantage de progrès aux relations saoudo-ivoiriennes sous le soutien des dirigeants de nos deux nations soeurs », a-t-il déclaré. Il a également adressé ses remerciements à Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabeeah, superviseur général du Centre Roi Salman, pour son engagement constant en faveur de l'action humanitaire.

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Mettant en avant l'importance des dattes dans la culture saoudienne, il a rappelé que le Royaume figure parmi les plus grands producteurs mondiaux de ce fruit, reconnu pour sa forte valeur nutritive et énergétique.

La gratitude du Gouvernement ivoirien

Présente à cette cérémonie, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a salué un geste hautement symbolique. Elle a exprimé, au nom du Gouvernement ivoirien, sa profonde gratitude au Royaume d'Arabie saoudite pour ce soutien constant en faveur des couches vulnérables.

« Ce geste symbolique et généreux illustre parfaitement l'esprit de solidarité qui unit la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie saoudite », a-t-elle souligné, tout en mettant en exergue la qualité de la coopération entre Abidjan et Riyad.

La ministre a, en outre, rassuré quant à la gestion de ce don, affirmant que les denrées seront distribuées dans le respect des principes d'équité et de transparence. « Nous veillerons à ce que ces dons parviennent aux bénéficiaires dans les meilleures conditions », a-t-elle assuré.

Une coopération appelée à se renforcer

Cette cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, dont Abdoulaye Essy, directeur du département Asie, Pacifique et Océanie.

Au-delà de l'appui matériel, cette initiative traduit la vitalité des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite. Elle témoigne également d'une volonté commune de promouvoir des actions solidaires durables au service du développement social.

Les deux parties ont d'ailleurs exprimé leur ambition de poursuivre et d'intensifier leur coopération, notamment en faveur des populations des régions les plus fragiles.

En réitérant ses remerciements, le Gouvernement ivoirien a salué un partenaire fidèle dont l'engagement contribue significativement à l'amélioration des conditions de vie des populations.