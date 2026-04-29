Afrique: Tennis/Côte d'Ivoire challenger Atp 75 - Elijah Sanogo, une bonne pioche de la Fit

Avec ce jeune tennisman de 17 ans, la Côte d'Ivoire tient une nouvelle pépite.

Éliminé dès la phase préliminaire, lors du premier tournoi, la semaine dernière, Elijah Sanogo a retrouvé ses sensations, lundi, lors de la deuxième journée des éliminatoires de l'Atp 75 qui a lieu du 27 avril au 3 mai.

Le jeune tennisman binational (franco-ivoirien) a été costaud face à l'Allemand Schrifs Jérémy balayé (6-3, 2-6 et 6-3). Le combat a duré 2 heures 24 minutes et le public du Central tennis club n'a pas boudé son plaisir devant les nombreuses qualités étalées par ce jeune homme de 17 ans recruté par Sylvère Koyo, président de la Fédération ivoirienne de tennis (Fit).

Au bout du compte, le patron de la petite balle jaune ivoirienne a eu le nez creux en invitant le jeune Elijah Sanogo à participer aux Côte d'Ivoire Challengers Atp 50 et 75, du 20 avril au 3 mai à Abidjan.

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« Nous avons perdu Moïse Kouamé qui défend les couleurs de la France. Je ne voulais pas laisser filer Sanogo que nous avons découvert au cours d'une de nos missions en France », confiait le président Koyo lors de la conférence de presse de lancement des Atp 50 et 75, le 9 avril dernier, dans un restaurant, à Blockhauss.

Elijah Sanogo s'aguerrit progressivement sur le circuit Itf. « C'est mon premier tournoi de challenger Atp et, de surcroît, à Abidjan, c'est formidable », s'est réjoui le jeune prodige droitier doté d'un jeu basé sur la puissance et la mobilité, après sa brillante victoire sur l'Allemand, lundi soir.

Sa participation au tournoi d'Abidjan est plutôt une opportunité unique de se révéler au grand public ivoirien et de tenter de franchir le pas, afin d'intégrer durablement le circuit professionnel.

« Mon histoire avec le tennis a débuté en 2015, à Sarcelles en France, c'est là-bas que j'habite. A 12 ans, j'ai intégré la All in Academy Tsonga. Tsonga m'avait repéré et j'ai passé 4 ans dans cette académie et depuis un an, je m'entraîne à Belfort tennis performance. Un centre de formation destiné à de jeunes espoirs féminins et masculins qui veulent atteindre leur plein potentiel », raconte le jeune Sanogo qui brûle d'envie d'intégrer la sélection nationale de Côte d'Ivoire.

« Jouer dans un espace aussi vaste, avec une ambiance aussi folle, c'est encourageant. Tout joueur rêve d'évoluer dans des conditions pareilles », explique-t-il. Avant d'exprimer sa joie de devenir ivoirien.

« C'est chez moi, mes parents viennent d'ici. Je viens souvent, j'ai de la famille. Que dire encore, je suis ivoirien et je veux défendre les couleurs de ce pays. J'ai hâte que les discussions que nous avons, la fédération ivoirienne et moi-même, aboutissent », a poursuivi le jeune tennisman qui devrait former avec Eliakim Coulibaly, Aziz Bationo et autre Nadal Koffi, un commando pour le compte de l'équipe nationale.

Pour le tournoi 2 de l'Atp d'Abidjan, Elijah se dit beaucoup mieux préparé, prêt physiquement.

Quelques résultats de l'Atp 75

Karim Bennani-Karan Singh (6/7 ; 6/4 ; 6/2)

Paul Jubb-D Singh (7/6 ; 6/1)

M Kasnikowski-C Bouchelaghem (6/4 ; 6/4)

Alkay-M Saikumar (6/3 ; 6 (5)/7 ; 6/3)