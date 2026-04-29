Tunisie: Valorisation des déchets/Programme de compostage - 500 tonnes d'engrais produits, en 2025 (ANGED)

29 Avril 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par SAB

Tunis — Environ 500 tonnes d'engrais ont été produits en Tunisie, en 2025, dans le cadre du programme de compostage, lancé en 2024. Ce programme a permis la mise en place d'une station pilote de valorisation de déchets verts et de déchets de marchés municipaux, selon l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED).

Les résultats de ce programme ont été présentés, mardi, à Sousse, lors de la conférence nationale sur la valorisation des déchets organiques, organisée à l'initiative de l'ANGED, en collaboration avec le Centre technique d'agriculture biologique

Placée sous le thème "Valorisez vos déchets... Améliorez votre vie", cette rencontre a permis de passer en revue les principaux projets et programmes de valorisation des déchets organiques, qui représentent environ 60% de l'ensemble des déchets ménagers en Tunisie. L'objectif recherché est d'éviter le déversement des déchets dans la nature et de réduire la pression sur les décharges contrôlées.

Parmi les initiatives de valorisation de déchets organiques, figure le Programme national de promotion du compostage individuel. Lancé en 2013, ce programme a abouti à la conclusion de plus de 40 accords de coopération et la production d'une moyenne de 150 tonnes d'engrais, chaque année.

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