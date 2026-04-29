Ile Maurice: 1eᣴ-Mai - Employés sous pression, syndicats au front

La Fête du travail, célébrée chaque 1eᣴ mai, prendra cette année une tonalité particulière. Sans grand rassemblement politique annoncé, la journée laisse davantage de place aux syndicats et organisations de travailleurs pour occuper le devant de la scène. Une occasion pour faire entendre leurs préoccupations et dresser un état des lieux des droits des salariés. Si le pays dispose d'un cadre légal pour les relations professionnelles, plusieurs syndicalistes interrogés estiment que la réalité du terrain demeure contrastée. Entre protections existantes, lenteurs administratives, mutations économiques et nouvelles formes de précarité, les attentes restent nombreuses.

Pour Fayzal Ally Beegun, président de la Textile Manufacturing and Allied Workers Union, les travailleurs continuent de faire face à des obstacles importants. Les promesses faites à chaque échéance électorale d'une meilleure protection des salariés ne se traduiraient pas toujours concrètement. Il cite notamment les difficultés rencontrées dans certaines entreprises et la compensation salariale, qu'il considère comme un droit fondamental. Il s'interroge sur les délais parfois longs en cour industrielle, où certains dossiers peuvent prendre plusieurs années pour aboutir.

Le syndicaliste évoque aussi la fermeture d'usines avec des salariés parfois fragilisés lorsque les entreprises entrent sous administration judiciaire. Les employés, dit-il, craignent souvent de ne pas être prioritaires dans les procédures de remboursement. La liberté d'expression au travail est un autre enjeu soulevé, de nombreux employés hésitant encore à faire entendre leurs revendications, par crainte de sanctions, licenciement ou mutation.

Enfin, il plaide pour un meilleur suivi des contrats et conditions d'emploi des travailleurs étrangers ; et estime qu'un mécanisme plus souple de transfert entre employeurs pourrait limiter les situations irrégulières et mieux protéger ces salariés.

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Narendranath Gopee, président de la National Trade Unions Confederation, rappelle, lui, que même si la Workers' Rights Act couvre une large partie des droits des travailleurs, les enjeux modernes du travail vont bien au-delà des salaires ou congés. Il souligne les risques psychosociaux - stress, surcharge de travail, insécurité professionnelle, harcèlement ou encore fatigue chronique - qui devraient être intégrés aux politiques publiques.

Il évoque également le Disability-Adjusted Life Year, indicateur mesurant les années de vie perdues en maladies ou incapacités liées au travail. «Exposition aux substances dangereuses, sédentarité prolongée devant les écrans ou pression mentale croissante figurent parmi les risques à surveiller.» Il se dit aussi attentif à l'évolution du marché de l'emploi face à l'intelligence artificielle et l'automatisation, qui pourraient transformer plusieurs métiers dans un proche avenir.

Respect des droits encore inégal

Pour Ashvin Gudday, négociateur à la General Workers Federation (GWF), les droits des travailleurs restent appliqués «mi-figue, mi-raisin». Il reconnaît que beaucoup d'entreprises respectent la loi, mais souligne que des abus persistent, surtout dans les structures non syndiquées où les salariés sont plus vulnérables. La présence d'un syndicat et d'un accord collectif constitue, selon lui, un véritable garde-fou. Il estime aussi que le ministère du Travail doit renforcer sa capacité d'intervention, moderniser ses procédures et permettre le dépôt de plaintes en ligne pour accélérer le traitement des dossiers. Ashvin Gudday revient sur la semaine de 40 heures.

Pour lui, une réduction du temps de travail améliorerait l'équilibre de vie et la santé mentale, tandis que certaines entreprises demandent des clarifications sur les secteurs potentiellement exemptés et les impacts sur les coûts.

Par ailleurs, Stéphane Maurymoothoo, porte-parole du Regrupman Artizan Morisien, évoque la situation des artisans et travailleurs indépendants. Il regrette que les petites structures et les microentrepreneurs ne bénéficient pas toujours des facilités espérées. Il souligne également la nécessité de mieux valoriser le travail local et les savoir-faire mauriciens, dans un contexte de certains jeunes qui préfèrent envisager l'émigration pour de meilleures perspectives professionnelles.

Refonder l'unité syndicale

Pour Vinod Seegum, président de l'All Civil Service Employees Federation, le mouvement syndical mauricien est «à la croisée des chemins» et devrait faire examen lucide des défis actuels. Il déplore la fragmentation syndicale : plus de 400 syndicats, 32 fédérations et une douzaine de confédérations affaiblissent la voix des travailleurs face à un patronat cohérent et structuré autour de Business Mauritius.

Il cite la compensation salariale, où les revendications dispersées ont pesé dans la décision finale de Rs 635. Il mise désormais sur une nouvelle génération de syndicalistes, plus ouverte au dialogue et capable de reconstruire une unité durable.

Maurice dispose d'un cadre légal du travail solide, mais son application reste un défi. Accès à la justice, respect des normes, santé mentale, travailleurs étrangers et digitalisation figurent parmi les priorités. En l'absence de mobilisation politique, ce 1eᣴ mai recentre le débat sur les conditions de vie et de travail des Mauriciens.