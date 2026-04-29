Ile Maurice: 1 883 cas de chikungunya, 18 cas de leptospirose et 2 cas de Mpox

Maurice fait face à plusieurs défis sanitaires avec la progression continue du chikungunya, la présence persistante de la leptospirose et deux cas de Mpox toujours sous surveillance.

Chikungunya : 1 883 cas recensés depuis janvier

Le chikungunya demeure la principale préoccupation des autorités sanitaires. Depuis le début de l'année, 1 883 cas ont été enregistrés à travers le pays.

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Au 27 avril, 90 cas actifs avaient été recensés. Ce chiffre est désormais passé à 135 cas actifs, confirmant une circulation toujours soutenue du virus. Les cas sont principalement signalés dans plusieurs régions, notamment à Plaisance, Stanley, Roche-Brunes, Palma et Vacoas. Une propagation récente est également observée dans le Sud, particulièrement à Tyack, ainsi que dans certaines localités de l'Est.

Face à cette évolution, les autorités appellent la population à renforcer les mesures de prévention. Il est recommandé d'éliminer les eaux stagnantes autour des maisons, d'utiliser des répulsifs anti-moustiques, de porter des vêtements couvrants et d'entretenir les espaces extérieurs afin de limiter la prolifération des moustiques.

Leptospirose : 18 cas recensés, deux patients hospitalisés

La leptospirose reste également sous étroite surveillance. Depuis le début de l'année, 18 cas ont été recensés, dont quatre décès.

Deux cas actifs sont actuellement enregistrés. Les deux patients sont admis à l'hôpital Victoria, à Candos et leur état de santé est jugé stable. Les autorités rappellent que la majorité des personnes touchées sont âgées de plus de 60 ans. Plusieurs d'entre elles travaillent ou fréquentent des plantations, ce qui peut accroître les risques d'exposition à cette maladie.

La population est invitée à éviter tout contact avec de l'eau ou de la boue potentiellement contaminée, à porter des bottes et des gants lors de travaux agricoles et à consulter rapidement un médecin en cas de symptômes.

Mpox : deux cas stables

Concernant la maladie Mpox, deux cas sont toujours recensés à ce jour. Les patients sont dans un état stable. Les exercices de «contact tracing» menés par les autorités sanitaires n'ont révélé aucun autre cas à ce stade. Les autorités maintiennent toutefois une vigilance accrue face à l'évolution de la situation sanitaire dans le pays.