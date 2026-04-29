Ile Maurice: Patrick Belcourt - « Je refuse que le message de Ras Natty Baby s'éteigne avec lui »

Dans un hommage appuyé à l'artiste disparu le dimanche 26 avril dernier, Patrick Belcourt plaide pour que sa musique et ses messages continuent de vivre. Voici le témoignage du leader d'En Avant Moris et conseiller municipal.

« Aujourd'hui, mon coeur de citoyen est lourd, mais ma voix reste ferme pour honorer la mémoire d'un véritable "monstre sacré" qui vient de nous quitter : Ras Natty Baby.

Je me revois à 15 ans, dans ma chambre d'adolescent. Entre les posters de Goldman, des Pet Shop Boys et de Jeanne Mas, trônait la couverture du Week-End Scope consacrée à Baby. À l'époque, il était déjà notre éveil. Sa musique était entraînante, certes, mais ses textes étaient surtout précurseurs. Avec des morceaux comme "Mo enn ti mazambik", il mettait déjà le doigt sur une plaie encore ouverte aujourd'hui : la discrimination de la communauté créole à l'Île Maurice. Des décennies plus tard, ces paroles n'ont malheureusement rien perdu de leur brûlante actualité.

Bien des années après, la vie m'a permis de rencontrer l'homme derrière l'icône. J'ai découvert un être déroutant, d'une humilité profonde et d'une culture immense. Mais j'ai aussi vu un homme blessé par l'indifférence.

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Jusqu'à son dernier souffle, Baby s'est battu. Pas seulement pour lui, mais pour la reconnaissance de tous les artistes mauriciens à travers les droits d'auteur. Il en a vu défiler, des ministres de la Culture et des directeurs de la MASA... Pourtant, malgré ses cris d'alarme et ses combats, il n'a rien vu venir de concret pour ses semblables. Il est parti dans la souffrance, en criant à l'injustice, laissant derrière lui le constat amer d'un pays qui peine à protéger ses génies.

En tant que citoyen engagé, je refuse que son message s'éteigne avec lui. Sa lutte pour la dignité et contre les discriminations doit continuer de réveiller nos consciences.

Repose en paix, Baby. Merci pour l'éveil, merci pour la musique, et merci d'avoir tenu tête aux puissants jusqu'au bout. Ton héritage est notre responsabilité.