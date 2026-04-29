Ile Maurice: Au Champ-de-Mars - La saison s'ouvre en fanfare mais non sans couacs

Environ 9 000 à 10 000 personnes, 8 courses et une Duchess Cup de haute volée : la première journée de la saison 2026 a tenu ses promesses côté spectacle. Côté technique, c'est une autre histoire.

Le Champ-de-Mars a retrouvé samedi son effervescence d'antan. Les loges affichaient complet près de 5 000 personnes et la plaine extérieure accueillait autant de passionnés, au point que le parking débordait. L'atmosphère était électrique, digne d'une grande ouverture de saison.

La première classique de la saison, l'épreuve de groupe 2, la Duchess Cup, qui a réuni les meilleurs chevaux acquis cette saison, a sacré Rapidash, un cheval de classe qui n'a pas coûté deux sous à ses propriétaires. La course, unanimement saluée, a constitué le temps fort de la journée. «La Duchess Cup a été une course de toute beauté. Quelques couacs certes, comme il y en a en début de saison. Mais globalement une très belle journée, le spectacle était là. Ça donne le ton pour le reste de la saison et surtout c'est le tremplin pour l'année prochaine où ça va être vraiment meilleur.», Santosh Gujadhur -- Président du MTCJC.

Paris en berne

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L'enthousiasme du public a vite été tempéré par des problèmes d'ordre technique chez les deux agents officiels du MTCJC, Tote Lepep et Supertote. Lenteur des systèmes, non-ouverture de guichets, impossibilité d'opérer en début de journée : la pression des turfistes s'est vite fait sentir. Le président Santosh Gujadhur a reconnu le problème tout en soulignant que la situation a été rétablie en cours de journée, les deux dernières courses s'étant déroulées sans encombre. «Effectivement il y a eu un pro- blème technique au niveau de Tote Lepep, mais au cours de la journée ça a été résolu. J'aurai un «incident report» dessus en début de semaine, et on aura un éclairage sur ce qui s'est passé.», Santosh Gujadhur Président du MTCJC.

La diffusion en direct suivie de près par la diaspora mauricienne a elle aussi connu des turbulences. Lags et coupures ont ponctué le début de la journée avant que la situation ne se stabilise. L'équipe technique a précisé que le nouveau système, censé offrir une très faible latence et un flux quasi temps réel, a été rétabli rapidement.

L'affaire Mind Map : une décision qui divise : Résumé de l'incident Course 2 Mind Map (écurie Vincent Allet, stalle 2) a violemment dévié vers l'extérieur à l'ouverture, gênant sévèrement Love On Time, Unsung Hero et Mystery Cache. Bénéficiant d'un lead confortable, il s'est imposé de bout en bout. Unsung Hero, malgré la gêne, a terminé à moins d'une longueur. Après 30 minutes d'enquête et l'objection du jockey d'Unsung Hero, les commissaires ont maintenu l'arrivée -- décision contestée par une grande partie du public. La sentence des commissaires a laissé beaucoup de turfistes perplexes, estimant que la gravité de la gêne aurait dû.

Le président Gujadhur a prudemment écarté tout commentaire sur la décision de la GRA, autorité compétente en matière d'enquêtes. «C'est la GRA qui s'occupe des enquêtes et résultats des courses, je ne vais pas me prononcer dessus. Mais en tant que turfistes, ce sont les courses et ça arrive.», Santosh Gujadhur -- Président du MTCJC. En guise de conclusion, Santosh Gujadhur a choisi l'humour : «C'est un très bon départ -- en tout cas mieux que le départ de Mind Map !» Avant d'appeler les turfistes à revenir en masse dès la se- maine prochaine. Rendez-vous est pris.