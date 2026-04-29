Ile Maurice: Alpha College - Des élèves déplacés après des infiltrations d'eau

Le Conseil des ministres a validé, en juillet 2025, la mise en place d'un comité indépendant à la demande du ministère de l'Éducation afin d'examiner la situation d'Alpha College, situé à la rue La-Poudrière, à Port-Louis. Un comité technique a été chargé d'évaluer l'état de l'établissement. La réalisation de travaux majeurs, malgré des besoins d'entretien identifiés au fil des années, est restée en attente car il revient que le collège se trouverait dans un bâtiment loué. En attendant le rapport, la situation sur le terrain suscite des préoccupations. Après les fortes pluies enregistrées hier dans la capitale, des infiltrations d'eau ont été constatées dans plusieurs salles de classe, particulièrement à l'étage.

Selon un enseignant, les élèves ont dû être temporairement déplacés vers d'autres espaces, notamment les laboratoires, afin d'assurer la continuité des cours dans des conditions plus sûres. Des membres de la Private Secondary Education Authority se sont également rendus sur place après avoir été informés de la situation.

Les infiltrations d'eau ont été observées principalement dans les classes situées à l'étage.

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Certains membres du personnel indiquent que des opérations de nettoyage auraient été effectuées à l'arrivée des autorités concernées. Tout en exprimant leur attachement à l'établissement, ils insistent sur la nécessité de garantir des conditions de sécurité optimales pour les élèves comme pour le personnel.

Au niveau du ministère de l'Éducation, il est indiqué qu'à la suite de ces incidents, une équipe du National Emergency Operations Command a été dépêchée sur place afin d'évaluer la situation et de s'assurer du respect des normes de sécurité en vigueur.