Algérie: Chargé par le président de la République, le Premier ministre arrive à Batna pour une visite de travail et d'inspection

29 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a entamé, mercredi, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Batna, au cours de laquelle il procèdera au lancement et à l'inauguration de projets industriels, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'Etat visant la relance des projets confisqués et leur intégration dans le circuit économique national.

Le Premier ministre procèdera, à Batna, au lancement d'une usine de production de pièces et de composants métalliques par la technique du moulage, et à l'inauguration d'une unité de montage de chambres froides pour camions.

Cette démarche intervient en application des instructions du président de la République relatives à la poursuite de la relance des projets confisqués dans le cadre de la lutte contre la corruption et à leur réintégration dans le circuit économique en tant que biens du peuple devant bénéficier aux citoyens et contribuer au soutien du développement national.

Le Premier ministre est accompagné, lors de cette visite, par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, et le ministre de l'Industrie, M. Yahia Bachir, ainsi que par plusieurs opérateurs économiques.

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