Congo-Brazzaville: Ministère des PME et de l'Artisanat - Un passage de témoin pour la continuité

29 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

La ministre Jacqueline Lydia Mikolo a passé le flambeau du ministère des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat à la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, le 27 avril à Brazzaville, après cinq ans de loyaux services.

« C'est un grand ministère, c'est l'économie réelle. Tous les Congolais : jeunes, femmes, ont dorénavant le regard tourné vers vous y compris nous-mêmes de là où nous serons », a déclaré Jacqueline Lydia Mikolo, désormais ministre du Commerce, des Approvisionnements, chargée de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf).

Pour sa part, la nouvelle ministre des PME et de l'Artisanat, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, a placé sa prise de fonction sous le signe de la continuité. « Vous avez fait un grand travail à la tête de ce ministère. Vous avez mis des soubassements solides. Je viens donc pour continuer le travail déjà amorcé », a-t-elle indiqué.

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C'est effectivement au nom de la continuité de l'État que la ministre du Commerce, des Approvisionnements, chargée de la Zlécaf a mis à la disposition de sa collègue des PME et de l'Artisanat les dossiers en cours afin de mieux cerner le département ministériel qu'elle hérite. Il s'agit, entre autres, de la situation financière, des projets et programmes, des textes normatifs, du patrimoine, des notes de présentation de toutes les directions générales, des partenariats et de la coopération.

Les deux ministres ont souligné la nécessité de continuer à travailler en étroite collaboration car, au-delà de la solidarité gouvernementale, les PME et les artisans congolais sont appelés à commercialiser leurs biens et services tant sur le plan national qu'international.

La ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, rappelons-le, a été ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire de 2021 à 2026, année au cours de laquelle elle prend la tête du Ministère des PME et de l'Artisanat.

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