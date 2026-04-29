Congo-Brazzaville: Protection sociale - Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas entend poursuivre et finaliser les réformes en cours

La nouvelle ministre de la Sécurité sociale, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, s'est engagée, le 28 avril à Brazzaville, lors de la passation de consignes avec le ministre d'Etat, Alphonse Claude N'Silou, qui assurait l'intérim du ministre en charge de la Sécurité sociale, à poursuivre et à finaliser les réformes en cours afin d'installer un système de protection sociale qui fonctionne à plein régime.

La cérémonie de passation de service au niveau du nouveau département ministériel s'est déroulée en présence des représentants du président de la République et du Premier ministre. Elle a été marquée par la présentation du bilan des activités réalisées de 2021 à 2026 par le feu ministre d'Etat, en charge de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, par son directeur de cabinet, Christian Aboké-Ndza, ainsi que par la signature des parapheurs par la ministre entrante, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, et l'intérimaire, Alphonse Claude N'Silou.

La ministre de la Sécurité sociale, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale a rappelé que la création de ce nouveau département ministériel traduit sans équivoque la volonté du chef de l'État à rattraper le retard pris en rassemblant toutes les énergies autour des obstacles à surmonter afin d'atteindre les objectifs escomptés. Elle est également revenue sur un paragraphe du projet de société du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, « L'accélération de la marche vers le développement », qui renseigne que le « système de protection sociale du pays comporte des insuffisances qui constituent autant de défis à relever en vue de son extension à l'ensemble de la population ».

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« Je rentre avec une extrême humilité dans cette cathédrale d'espérance contre les vicissitudes de la vie qu'est le ministère en charge de la protection sociale... La protection sociale, c'est le rempart que l'on se doit d'ériger contre les chocs de la vie, la pauvreté, le chômage, la vieillesse, la maladie, la perte de revenus, la destruction de la cellule familiale. Un rempart grâce à des politiques publiques difficiles mais absolument nécessaires, salvatrices, réparatrices d'injustice sociale. Ce rempart, tous ceux qui m'ont précédée à ce poste, n'ont eu de cesse de le construire pierre après pierre, sans jamais renoncer à son édification », a-t-elle rappelé.

Enumérant quelques écueils à l'origine des retards « involontaires » observés dans la réalisation de certains chantiers, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas s'inscrit résolument dans la poursuite de cette oeuvre titanesque pour offrir un bouclier à la famille congolaise contre ces vulnérabilités précitées. Rendant hommage à son prédécesseur, le ministre d'Etat Firmin Ayessa qu'elle considère comme un grand commis de l'Etat, la ministre en charge de la Sécurité sociale compte sur l'appui de ses collaborateurs pour y parvenir. « Dans un tel contexte d'urgence, j'ai besoin de vous tous, car c'est une course contre la montre. Je compte sur votre expertise, votre loyauté et votre dévouement à aller de l'avant à mes côtés. Nous devons préserver notre modèle social, veiller à l'équilibre de notre système, mais bien plus le renforcer », a-t-elle sollicité.

Parmi les autres engagements pris, il y a la poursuite et la finalisation des réformes en cours pour mieux traiter les allocataires des prestations sociales servies par la Caisse de retraite des fonctionnaires et la Caisse nationale de sécurité sociale; l'opérationnalisation du régime de l'assurance maladie universelle, couplé à la Caisse d'assurance maladie universelle.

« Il s'agit d'envisager avec hardiesse, volontarisme, sans peur, les autres instruments de progrès social conformes à la vision du président de la République. Je vous invite donc, chers collaborateurs, à faire preuve d'intégrité et d'engagement pour le bon fonctionnement des structures de protection sociale. Ensemble, avec les acquis de mes prédécesseurs, nous allons accélérer la marche pour une sécurité sociale plus inclusive à travers la valeur cardinale du travail bien fait », a conclu Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.