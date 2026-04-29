Madagascar: Le terminal national d'Ivato fait peau neuve

La nouvelle configuration de l'aéroport national d'Ivato a été dévoilée hier au grand public. De nouveaux box et infrastructures, destinés à accueillir davantage de passagers, ont été inaugurés.

Un changement d'échelle qui n'est pas passé inaperçu. Le terminal national de l'aéroport d'Ivato a fait l'objet d'un réaménagement majeur. Les nouvelles installations ont été inaugurées hier lors d'une cérémonie solennelle sur le parking de l'aéroport.

Pour les responsables, cette transformation répond à une nécessité face aux exigences actuelles. Daniel Lefebvre, directeur général de Ravinala Airports, explique que ces changements étaient devenus inévitables. « Après un demi-siècle d'existence, le terminal national avait atteint ses limites, tant en termes de capacité que de fluidité des opérations et de confort des passagers », reconnaît le DG de Ravinala Airports.

« Ces espaces proposent une meilleure circulation des passagers et permettront d'éviter les engorgements à chaque étape du parcours », ajoute-t-il.

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En moyenne, soixante mouvements d'avions par jour sont enregistrés dans cet aéroport d'Antananarivo. La capacité de service du terminal est ainsi passée de 120 à 216 passagers par heure sur une même période. Les infrastructures de traitement des bagages ont également été agrandies, avec un nouveau tapis de 80 mètres capable de traiter 900 bagages par heure. La salle d'embarquement, quant à elle, s'étend désormais sur plus de 700 mètres carrés.

Standards internationaux

Les investissements dédiés à ces aménagements s'élèvent à près de 6 milliards d'ariary, d'après les chiffres fournis par les responsables. Par ailleurs, plus de 32 milliards d'ariary ont été investis du côté du tarmac pour de nouveaux aménagements répondant aux standards internationaux. De nouveaux espaces commerciaux ont aussi été aménagés pour le terminal national, incluant un salon et des infrastructures commerciales d'envergure, parallèlement à la réouverture de l'agence de Madagascar Airlines sur place.

« Chaque amélioration apportée à nos infrastructures est un pas supplémentaire vers la compagnie que nous aspirons à être : moderne, ancrée dans son identité malagasy et pleinement au service de ses clients », a déclaré hier Karl Andrianony, directeur commercial de la compagnie aérienne.

Depuis ce terminal national, la compagnie assure la connectivité entre dix destinations, avec plus de 100 vols par semaine en haute saison et près de 370 000 passagers transportés en 2025. Reste à déterminer si ces nouveaux aménagements permettront de résorber l'afflux grandissant de passagers, ou s'ils relèvent d'un simple effet d'affichage.