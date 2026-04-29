Afrique: Championnats du continent - Claudine et Sidonie à la conquête d'Accra

Deux sprinteuses porteront les espoirs nationaux aux Championnats d'Afrique seniors. Claudine Nomenjanahary et Sidonie Fiadanantsoa avancent avec des arguments solides.

À l'approche des Championnats d'Afrique d'athlétisme seniors, prévus du 12 au 17 mai à Accra, au Ghana, Madagascar s'appuie sur des certitudes. En tête de délégation, Claudine Nomenjanahary et Sidonie Fiadanantsoa incarnent les meilleures chances féminines. La première s'alignera sur 100 m, la seconde sur 100 m haies. Toutes deux ont déjà réalisé les minima exigés (11"7/11"94 au 100 m, 14"0/14"24 aux haies), validant ainsi leur qualification sans débat.

Pour la présidente de la Fédération malagasy d'athlétisme (FMA), Norolalao Andriamahazo, la situation est claire : « Nos deux athlètes sont qualifiées d'office. » Une base rassurante, même si la délégation pourrait s'élargir. Le cas de Patrice Remandro, auteur d'un record personnel de 47"22, reste suspendu à une décision de financement. « Tout dépendra du ministère », précise-t-elle.

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Au-delà de la qualification, les attentes portent désormais sur les performances. Claudine Nomenjanahary arrive avec un statut particulier. En 11"32 sur 100 m, elle partage le record national avec Lalao Robine Ravaonirina et Rivosoa Hanitriniaina Rakotondrabe. Une lignée prestigieuse qu'elle pourrait bien dépasser au regard de sa progression récente en France.

Le directeur technique national, Tsiry Manantena Rakotomalala, affiche son optimisme : « Mon souhait est de voir Claudine battre ce record national. » Une ambition qui traduirait un cap franchi. Mais, à l'échelle continentale, la concurrence reste dense. Le 100 m africain est dominé par Marie-Josée Ta Lou en 10"72.

Une marche africaine encore élevée

Dans ce contexte, viser une finale constituerait déjà une performance de référence. Claudine Nomenjanahary dispose pour cela d'un atout : sa régularité et son expérience des meetings européens. Elle devra toutefois optimiser son départ et sa transition pour rivaliser avec les meilleures.

Sidonie Fiadanantsoa, elle, présente un profil différent, déjà aguerri aux grands rendez-vous. Sacrée aux Jeux de la Francophonie 2023 en 13"01, médaillée de bronze aux Championnats d'Afrique 2024, elle a démontré sa capacité à performer sous pression. Dans une discipline dominée par la Nigériane Tobi Amusan (12"12, record du monde), la moindre erreur technique peut avoir de lourdes conséquences.

Au-delà des résultats immédiats, l'enjeu est aussi prospectif. « Les JIOI de 2027 approchent, il faut améliorer les chronos dès maintenant », insiste Norolalao Andriamahazo. Accra s'inscrit ainsi comme une étape stratégique, un test grandeur nature avant les JO de Los Angeles en 2028.

« Ce sera une première pour moi aux Championnats d'Afrique seniors. Mon objectif est avant tout de faire mieux et j'espère battre le record de Madagascar », confie Claudine Nomenjanahary via WhatsApp. Entre héritage et projection, les deux athlètes portent bien plus qu'un maillot : une dynamique positive.