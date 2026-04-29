Madagascar: Administration - Mise en place d'un guichet unique en ligne

Les démarches administratives seront simplifiées. Un guichet unique en ligne sera mis en place afin de connecter les bases de données entre les différentes administrations, institutions et les entreprises, grâce au système d'échange national Rahaka.

"L'objectif est de mettre en place un système interconnecté, soutenu par un cadre légal et la possibilité de relier les bases de données. Cette interopérabilité permettra d'accélérer les procédures et d'éviter les déplacements inutiles des citoyens, en rendant certaines démarches entièrement accessibles en ligne. Ainsi, une simple pièce d'identité suffira pour accéder à l'ensemble des informations nécessaires", a déclaré Mahefa Andriamampiadana, ministre du Développement numérique, des Postes et Télécommunications, hier, lors du lancement officiel de cette interopérabilité nationale, au Novotel Alarobia-Ivandry.

Ce haut responsable de l'État admet la lenteur des démarches administratives. "Aujourd'hui, lorsqu'un citoyen souhaite accéder à un service public, il est souvent obligé de se déplacer, de faire la queue et de se rendre physiquement dans différents bureaux. Il doit également fournir à plusieurs reprises les mêmes documents, comme un certificat de résidence ou un acte de naissance datant de moins de trois mois. Pour simplifier ces démarches, les bases de données des différentes administrations ont été reliées", a-t-il ajouté.

Dans le domaine de la santé, selon l'exemple donné par le ministre, cette interopérabilité permettrait d'accéder directement au dossier médical des patients dans la base de données, avec l'ensemble de leur historique. "Le citoyen n'aurait plus besoin de répéter ses informations, comme ses maladies ou traitements, car elles seraient déjà enregistrées", a-t-il précisé.

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Le système est déjà opérationnel au niveau de l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNapS), de l'Institut national des statistiques (Instat), du ministère de la Justice ou encore de la Direction générale des Impôts. Il aurait déjà démontré son efficacité dans la pratique.

"Cette plateforme a permis de simplifier et d'accélérer les démarches liées à la création et à la formalisation des entreprises, en rapprochant plusieurs administrations concernées au sein d'un parcours digital plus fluide. Les usagers n'ont plus besoin d'effectuer des allers-retours entre les différents services administratifs", a indiqué l'Unité de gouvernance digitale (UGD) qui développe et opère Rahaka, avec l'appui du projet Prodigy, soutenu par la Banque mondiale.

L'UGD note les bénéfices de cette transformation comme la réduction des déplacements inutiles, la diminution des délais d'attente, la simplification des démarches, et l'amélioration de l'accès aux services publics. Elle assure, par ailleurs, la sécurité des données.