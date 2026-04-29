Madagascar: Controverse - Le président d'une association musulmane expulsé

Tensions au sein d'une communauté musulmane. Le président de l'association des musulmans (NDLR: Fikambanan'ny silamo Malagasy), Abousoary Said Arsène, a été expulsé, hier, de l'école musulmane des 67 Ha. Il exerçait en tant que directeur de l'établissement.

D'autres musulmans l'ont contraint à quitter l'enceinte de l'école, en le traînant de force jusqu'à l'extérieur du portail et en emportant ses effets personnels, dehors. «Je suis ici pour exécuter une décision de la Cour suprême. Cette école est irrégulière», lance un huissier de justice, pendant l'opération d'expulsion. Une source auprès du ministère de l'Éducation nationale confirme que cet établissement scolaire ne dispose pas d'autorisation d'ouverture. « Il se sert de cet établissement pour solliciter des aides extérieures, mais celles-ci ne parviennent même pas jusqu'à l'école », dénoncent les personnes qui ont participé à son expulsion.

Le Fikambanan'ny Silamo Malagasy, de son côté, indique que l'établissement dispose d'une autorisation d'ouverture provisoire. «Mais l'autorisation définitive ne nous a pas été remise, malgré les demandes effectuées», précise un membre de cette communauté. Concernant les accusations de la partie adverse portant sur un détournement des aides destinées à l'établissement, cette même source affirme que celui-ci ne bénéficie d'aucune aide étrangère.

«On peut le vérifier avec des documents à l'appui. C'est plutôt le directeur de l'établissement qui paie par ses propres moyens les salaires des enseignants, comme il n'y a pas encore beaucoup d'élèves dans cette école», enchaîne-t-il. Le Fikambanan'ny Silamo Malagasy accuse la partie adverse de vouloir s'approprier l'école pour des raisons financières. « Ils ont déjà pris le contrôle de la mosquée afin d'en gérer les fonds. Aujourd'hui, ils cherchent à faire de même avec l'école », affirme notre source. L'affaire est loin d'être close.

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