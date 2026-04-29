Madagascar: Course de côte - La FSAM veut rééditer l'engouement des pilotes et du public

29 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM) promet de faire mieux lors des prochaines manches. La relance du championnat de Madagascar de course de côte sur revêtement asphalte a été un franc succès. La première manche organisée par le club Madagascar sport auto (MSA) qui s'est déroulée dimanche sur la route des oeufs à Antanetibe Mahazaza, à Mahitsy, a été marquée par un engouement impressionnant du public et aussi des pilotes, engagés ou en tant que spectateurs.

Les passionnés ont fait le déplacement à plus de 30 km de la capitale, sur la Route nationale 4, et sont venus nombreux apprécier le spectacle. « Je suis content de la réussite de cette première manche de course de côte sur asphalte. Nous avons relancé le championnat pour redynamiser et inciter les pilotes à le découvrir et organiser désormais des courses aux normes », confie Jeannot Rabekoto, président de la FSAM.

« Nous, la fédération et le club organisateur, tâcherons d'améliorer l'organisation. Nous rectifierons les failles», a souligné le patron de l'instance nationale. « Les quelques pannes et sorties de route ont impacté la gestion du timing (...) Il faut également bien gérer le mouvement des voitures des spectateurs entre les manches », a-t-il ajouté. La FSAM espère beaucoup plus d'engagés lors des prochaines manches.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.