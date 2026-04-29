Madagascar: Enseignement supérieur - Les bourses des étudiants à l'université augmentent

La revalorisation des bourses destinées aux étudiants des universités publiques entre en vigueur. « Cette mesure prévoit une augmentation de 20 % des bourses mensuelles, ainsi qu'une hausse de 30 % des dotations en équipements », indique un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, publié hier soir.

Cette initiative, prise conformément aux directives du président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, a été globalement bien accueillie par les étudiants. Toutefois, ces derniers pointent les difficultés liées au paiement des bourses au niveau du Trésor. Cette réforme vise à centraliser les flux financiers et à sécuriser le processus de distribution.

De nombreux étudiants expriment leurs inquiétudes face aux difficultés rencontrées dans la perception de leurs bourses. «Malgré les réformes engagées pour centraliser et sécuriser le système, les délais de traitement restent un véritable obstacle; de plus, les procédures sont complexes», témoigne Mahaliana, un étudiant de l'université d'Antananarivo.

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La mise en œuvre de cette décision a été assurée conjointement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) et le ministère de l'Économie et des Finances (MEF), dans le cadre des efforts visant à améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des étudiants.