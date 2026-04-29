Madagascar: Pétanque/Championnat zone 4 - Le pays rate la première qualification en tir

Nette domination du pays hôte. Les deux premiers tickets pour les demi-finales de tir de précision au championnat d'Afrique zone 7 de pétanque à Maurice ont été raflés par les Mauriciens. La cérémonie d'ouverture, prévue hier après-midi dans la ville de Souillac, a dû être annulée en raison d'une forte pluie.

Suite à l'amélioration des conditions météorologiques, les tours qualificatifs des épreuves de tir de précision ont pu reprendre en fin d'après-midi. Les deux représentants de la Grande Île n'ont pu faire mieux que la troisième et la quatrième place à l'issue des cinq ateliers.

Crédité de 35 points, Claude Rakotomanga termine troisième et Hariliva Andrianasolo finit quatrième (34 points). Le Mauricien Sunil Sumorreal s'est hissé en pole position avec un cumul de 44 points devant son compatriote, Adersh Seewnarain (37 points).

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Les Malgaches ont encore dominé les deux premiers ateliers. Les Mauriciens ont par la suite remonté la pente et ont surtout assuré les deux derniers. Repêchés, les représentants du pays disputeront encore les épreuves de repêchage ce mercredi pour les deux tickets restants. Place également ce mercredi aux tours de qualification des épreuves individuelles et doublettes, prévus initialement hier mais ont dû être reportés en raison des fortes pluies.