Madagascar: Fabrice Alphonse Tovonay - « Mon travail spécifique paie »

Progression impressionnante. L'attaquant du Disciples FC, champion de Madagascar en 2023-2024, Fabrice Alphonse Tovonay, s'est illustré comme meilleur buteur à l'issue de la phase de conférence de la Pure Play Football League (PFL). Âgé de 22 ans pour 1,78 m, Fabrice évolue au sein de l'équipe de Vakinankaratra depuis 2024 à ce jour.

L'intenable buteur du Disciples FC avait signé douze buts, soit presque un but par match durant les quatorze journées de la phase de conférence Sud. Il se trouve loin devant en tête du top buts, à trois longueurs de son principal poursuivant, Zola de l'Elgeco Plus, qui accumule pour sa part neuf réalisations. Derrière eux, trois joueurs se partagent la troisième place avec sept buts chacun, en l'occurrence Massi du Cosfa, Tahina du CFFA et Toky du Cosfa.

Interrogé sur ses performances, Fabrice explique : « J'effectue un travail spécifique, des fois avec les coaches. Ils corrigent mes erreurs et rectifient les failles. Et quand j'ai du temps libre, je consacre mes séances individuelles à du travail spécifique en dehors de l'entraînement avec l'équipe», explique-t-il.

Des années consacrées à l'école

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« Le succès est aussi dû à la cohésion de l'équipe sur le terrain », a souligné Fabrice. Comme tout autre joueur du pays, son objectif est d'intégrer l'équipe nationale et aussi de remporter le titre de champion de Madagascar avec son club actuel. « J'ambitionne surtout de poursuivre ma carrière en tant qu'expatrié professionnel, de préférence en Europe ou à La Réunion pour la région océan Indien (...) J'ai déjà été contacté par un club aux Seychelles, mais je n'étais pas convaincu », a-t-il précisé.

Il s'est lancé dans la pratique de la discipline à l'âge de 5 ans. Il évoluait pendant 6 ans, de 2009 à 2015, au sein de la Dilaire École de football à Toliara. Il avait ensuite passé une année à l'école de football de Besakoa à Toliara (2015-2016), puis à une autre école de foot à Toliara (2016-2017). Il a intégré son premier club à l'âge de 13 ans sous le maillot du JFC Club Toliara de 2017 à 2021. Repéré par l'un des clubs élites de l'île, il a été recruté par Zanakala FC de Fianarantsoa pour disputer la PFL pendant deux saisons, de 2022 à 2024. C'était la saison suivante que Disciples FC l'a sollicité pour étoffer son équipe élite à la fin de la saison 2024.

Quant à ses études, Fabrice avait atteint la 3e année en formation professionnelle en mécanique auto et fabrication métallique. « Je me consacre actuellement au foot, mais j'aide de temps en temps mon père dans ce domaine », a-t-il mentionné.