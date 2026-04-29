Madagascar: Toliara - Sar'nao éveille les talents des jeunes

À travers des ateliers artistiques, entre autres, Sar'nao encourage les jeunes de Toliara à découvrir leurs capacités et à réfléchir à leur avenir.

Apprendre en expérimentant. C'est le pari porté par Sar'nao lors de sa tournée dans le sud de Madagascar en mars dernier. En collaboration avec le Centre Nathanaël de Besasavy, l'association a organisé plusieurs ateliers destinés aux jeunes de Toliara, mêlant arts plastiques, photographie et orientation professionnelle. Une initiative pensée pour éveiller la créativité, mais aussi susciter des vocations.

Le 27 mars, les élèves du primaire ont plongé dans l'univers de l'anthotype, une technique de photographie écologique réalisée à partir de la chlorophylle des plantes. Entre théorie et pratique, les enfants ont découvert comment produire des images grâce à des éléments naturels. Pour la majorité des participants, il s'agissait d'une première expérience dans ce domaine artistique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La journée a également été marquée par une initiation à la photographie numérique. Les élèves ont pu manipuler un appareil photo reflex et découvrir les bases de la prise d'image. Curieux et attentifs, les jeunes participants ont démontré un véritable enthousiasme tout au long de l'atelier. Cette approche pratique a permis de révéler chez certains une réelle sensibilité artistique.

Ensuite, l'accent a été mis sur l'orientation professionnelle autour des métiers du journalisme. Destinés aux plus grands, les ateliers ont proposé des explications accessibles ainsi que des exercices de mise en situation. Les participants ont ainsi découvert les différentes étapes de la production de l'information, du reportage jusqu'à la présentation d'un journal télévisé.

Une scénette pédagogique a notamment permis de sensibiliser les jeunes aux enjeux liés à la vérification des informations. Au-delà de l'apprentissage technique, ces ateliers ont surtout ouvert un espace de réflexion sur l'avenir professionnel des jeunes. Pour certains participants, cette expérience représente déjà une source d'inspiration pour de futures ambitions. « Notre objectif est atteint. Nous espérons que les participants puissent avoir ne serait-ce qu'un petit éveil pour leur future carrière », explique Fidisoa Ramanahandray, président de l'association.