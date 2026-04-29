Madagascar: Mahajanga/Antsakoambezo - Un dispositif de concentration de poissons installé

Nouvelle ère, nouveau système. De nombreuses activités ont été menées à Mahajanga par le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, le professeur Jean Maharavo, la semaine dernière.

L'installation d'un Dispositif de concentration de poissons (DCP) à Antsakoambezo figurait parmi les activités réalisées lors de son séjour à Mahajanga. Ce système, conçu pour soutenir les pêcheurs, consiste en un radeau constitué d'éléments flottants, prolongé sous l'eau par des filets ou des cordages, permettant de regrouper les poissons en un point précis et ainsi d'optimiser les activités de pêche.

« Le DCP a été jeté dans une zone peu profonde, à moins de 20 mètres. On a procédé à des contrôles et vérifications suite à trois premières séances dirigées par l'équipe du ministère. La coopération avec la direction de surveillance de la pêche ainsi que la préfecture et l'administration de Mahajanga a été constatée. C'est la première fois que j'ai plongé avec l'équipe à Mahajanga. C'est une sorte de baptême », a déclaré le ministre.

Enjeux majeurs

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En outre, dans le cadre de la préparation de la 30e édition de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), prévue du 11 au 15 mai prochain aux Maldives, une réunion a par ailleurs rassemblé à Mahajanga les principaux acteurs du secteur, notamment les pêcheurs et les partenaires. Les échanges ont porté sur l'examen des propositions des pays membres et sur la définition d'une position commune pour Madagascar. Les enjeux s'annoncent majeurs pour la Grande Île, qui entend défendre ses intérêts et valoriser ses ressources thonières, tout en promouvant une gestion durable de la pêche lors de ce rendez-vous international.

Parallèlement, plusieurs équipements ont été distribués aux pêcheurs de la région, dont des gilets de sauvetage, des cannes à pêche, des montres, des téléphones et des combinaisons de plongée. Des fumoirs leur ont également été remis afin de renforcer leurs sources de revenus.

Le ministre Jean Maharavo a également visité des entreprises du secteur la pêche à Mahajanga afin de recueillir leurs doléances. Lors d'une rencontre avec les exportateurs de poissons, il a insisté sur le respect strict des normes internationales, soulignant la nécessité d'un contrôle rigoureux de la qualité et des processus de production.