Madagascar: Atsimo Andrefana - Des communes sans électricité depuis des mois

Ejeda, Fotadrevo et Itampolo, trois chefs-lieux de commune dans le district d'Ampanihy, région Atsimo Andrefana, souffrent depuis près de 2 ans de défaillance en électricité. La société privée concessionnaire «Autarsys», chargée de l'approvisionnement, est indiquée avoir failli au cahier de charges qui la lie à l'Agence de développement de l'électrification rurale (ADER). Le député de la circonscription d'Ampanihy-Ouest, Marco Tsaradia fait savoir qu'il y a de nouvelles dispositions.

« Le contrat avec Autarsys a été résilié et une nouvelle société plus expérimentée a été retenue pour assurer la concession en électricité dans la commune d'Ejeda. Je tairai encore le nom de la société car la signature du contrat est encore en cours », a-t-il expliqué.

Les habitants d'Ejeda soulignent leur désarroi face à la qualité médiocre de l'approvisionnement en électricité. La commune vit sans électricité pendant des mois entiers. Lorsqu'elle est disponible, elle ne dure que deux heures par jour, avec de fréquentes interruptions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Pour la commune de Fotadrevo, le maire et moi-même sommes en pleine négociation avec une société d'exploitation de graphite qui s'autoalimente en électricité via des panneaux solaires. Étant en surproduction, elle est demandée à collaborer avec la même société d'approvisionnement en électricité en contrat avec Ejeda », rassure le parlementaire. Cette surproduction pourrait ainsi bénéficier à d'autres communes telles que Beahitse et Amborompotsy.

Pour la commune d'Itampolo, le député affirme qu'un nouvel appel d'offres a été lancé pour assurer la concession électrique. « Pour Androka, une belle infrastructure a été assurée par la collaboration avec le PNUD et malheureusement, la concession a été confiée à la société Autarsys. Le coût de l'énergie est trop élevé et les problèmes techniques ressurgissent quotidiennement. Une nouvelle gestion est en vue », finit le député élu à Ampanihy-Ouest.