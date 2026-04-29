Tunisie: Classement mondial de la recherche scientifique - L'Université de Sfax en tête des universités tunisiennes

L'Université de Sfax vient de franchir un nouveau cap prestigieux en se hissant à la première place nationale du classement mondial Research.com pour l'édition 2025/2026. À l'échelle globale, l'institution décroche la 1085ème position, consolidant ainsi son statut de moteur de l'enseignement supérieur en Tunisie.

Cette performance remarquable n'est pas un fait isolé mais s'inscrit dans une stratégie de long terme visant à affirmer le leadership de l'université. Ce succès traduit une dynamique scientifique exceptionnelle, marquée par une production de savoir constante et un rayonnement international accru grâce à la qualité des travaux menés par ses corps académiques.

Le rayonnement de l'établissement repose sur une présence transversale dans des secteurs stratégiques. L'université s'illustre particulièrement en chimie, en biologie et en biochimie, tout en affichant des résultats de premier plan en informatique, en science des matériaux ou encore en ingénierie. Les sciences de la Terre et les nouvelles technologies complètent ce tableau d'excellence, témoignant d'une polyvalence académique rare.

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Pour établir ce palmarès, le classement Research.com s'appuie sur des critères de sélection rigoureux, notamment le D-index (Discipline H-index). Cet indicateur mesure non seulement la qualité et l'impact des recherches par spécialité, mais aussi la notoriété des chercheurs rattachés à l'institution. Le volume de citations mondiales, la régularité des publications et la modernité des thématiques abordées sont autant de paramètres qui ont permis à Sfax de se distinguer de ses concurrentes.

Cette consécration est avant tout le fruit d'un travail collectif acharné. Des enseignants-chercheurs aux étudiants, c'est l'ensemble de la famille universitaire qui est récompensé pour ses efforts. En maintenant ce cap, l'Université de Sfax réitère son engagement envers l'innovation et confirme sa volonté de porter l'excellence scientifique tunisienne vers de nouveaux horizons internationaux.