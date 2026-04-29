Tunisie: Marché de gros - Reprise de l'approvisionnement et un retour à la normale progressif des prix

Le PDG de la SOTUMAG Sofiane Tarmiz, a affirmé ce mercredi 29 avril 2026 qu'une dynamique et une reprise ont été enregistrées récemment au niveau de l'approvisionnement du marché de gros de Bir El Kassaa en divers produits.

Il a précisé qu'un important manque de tomates avait été constaté, avec des volumes d'approvisionnement variant entre 2 et 3 tonnes seulement. Ce problème a toutefois été récemment résolu, et le rythme d'approvisionnement est revenu à la normale. Aujourd'hui, le marché a été approvisionné à hauteur de 120 tonnes de tomates.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, Sofiane Tarmiz a souligné que la société oeuvre à augmenter les niveaux d'approvisionnement sur les marchés.

Des prix en reprise

Concernant les prix, le PDG de la Société tunisienne des marchés de gros a indiqué qu'ils sont en phase de reprise.

Il a précisé que les prix les plus pratiqués sur le marché de gros ont atteint 2.500 millimes pour les tomates, 2.000 millimes pour les piments, 1.000 millimes pour les pommes de terre et 1.500 millimes pour les oignons.