Tunisie: Italie - Rome confirme son statut de premier partenaire archéologique

Les Journées tuniso-italiennes dédiées à la conservation et à la valorisation du patrimoine archéologique se sont achevées hier mardi, marquant une nouvelle étape dans la coopération entre la Tunisie et l'Italie. Organisé avec la participation de plusieurs institutions des deux pays, l'événement a mis en lumière une approche renouvelée alliant culture, recherche et développement économique.

Inaugurées par le directeur général de l'Institut National du Patrimoine (INP), Tarek Baccouche, et l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, ces journées ont été clôturées par Alfonsina Russo, responsable de la valorisation du patrimoine culturel au ministère italien de la Culture. Elles ont réuni des acteurs institutionnels, des experts et des entreprises autour d'un objectif commun : renforcer la coopération dans le domaine du patrimoine archéologique.

Pour la première fois, cette initiative a intégré une dimension économique affirmée, en complément des échanges académiques et culturels. Aux côtés des présentations de projets et des missions conjointes, qui confirment le statut de l'Italie en tant que premier partenaire archéologique de la Tunisie, un forum d'affaires et des rencontres B2B ont été organisés. Ces échanges ont permis de rapprocher les entreprises tunisiennes et italiennes spécialisées dans la restauration et la valorisation du patrimoine.

Cette dynamique s'inscrit dans une vision plus large visant à faire du patrimoine un levier de développement. En conjuguant expertise scientifique, savoir-faire technique et opportunités économiques, les deux pays entendent renforcer la visibilité internationale du riche patrimoine tunisien.

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Portée par l'esprit du plan Mattei, cette coopération illustre une volonté commune de bâtir un modèle intégré où la culture devient un vecteur de croissance et de partenariat durable. À travers cette initiative, la Tunisie et l'Italie réaffirment leur engagement à préserver, valoriser et promouvoir un héritage historique d'exception, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les acteurs économiques du secteur.