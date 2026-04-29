Tunisie: Tourisme - Un géant économique freiné par des blocages persistants

Malgré son poids stratégique et ses recettes estimées à près de 8 milliards de dinars en devises, le secteur touristique tunisien continue de faire face à des difficultés structurelles et à un soutien jugé insuffisant. C'est ce qu'a souligné, mercredi 29 avril 2026, le président de la Commission du tourisme à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Yahyaoui.

Intervenant sur les ondes d'Express Fm, le député a indiqué que le budget alloué au secteur a enregistré une baisse de 4 % cette année, pointant également des lacunes dans les mécanismes de gestion. Dans ce contexte, la Commission du tourisme prévoit d'organiser des séances d'audition avec les agences de voyages puis avec le ministère du Tourisme, en prévision de la prochaine saison estivale et dans le cadre des préparatifs de l'événement "Tunis, capitale du tourisme arabe" en 2027.

Au-delà des enjeux conjoncturels, Mohamed Yahyaoui a insisté sur des dysfonctionnements profonds liés à la gouvernance du secteur. Il a notamment évoqué la multiplicité des intervenants, plusieurs ministères étant impliqués, ainsi qu'un chevauchement des prérogatives entre le ministère du Tourisme et l'Office national du tourisme. À cela s'ajoute l'absence du Conseil supérieur du tourisme, pourtant annoncé comme une instance de coordination clé.

Selon lui, la mise en place effective de ce Conseil, accompagnée de réunions régulières, aurait permis d'apporter des réponses concrètes à plusieurs problématiques. Il a ainsi proposé la création d'une commission regroupant les différents acteurs du secteur, sous la présidence du ministre du Tourisme.

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Sur le terrain, les difficultés sont multiples. Le député a notamment pointé la dégradation des infrastructures dans les anciennes zones touristiques, nécessitant des programmes de réhabilitation, alors que 164 hôtels sont actuellement fermés. Il a également mis en avant le retard dans l'actualisation des schémas d'aménagement du territoire, à l'origine du blocage d'importants investissements privés, estimés à près de 1 000 milliards de dinars, notamment dans la région de Tabarka.

Par ailleurs, la Tunisie n'a pas pleinement tiré profit des tensions internationales pour attirer de nouveaux marchés touristiques. Le secteur fait également face à des contraintes dans le transport aérien et au niveau des aéroports intérieurs, ce qui limite son potentiel de développement.

D'autres freins persistent, notamment le retard dans la publication des cahiers des charges relatifs aux hébergements touristiques alternatifs, pourtant essentiels à la diversification de l'offre. À cela s'ajoutent les difficultés rencontrées par les restaurants touristiques, dont plusieurs ont fait faillite depuis la pandémie de Covid-19, dans un contexte marqué par des contraintes fiscales et administratives.

Enfin, sur le plan législatif, Mohamed Yahyaoui a indiqué qu'environ 130 propositions de loi ont été déposées par les députés. Toutefois, certaines se heurtent à l'exécutif, notamment en raison de la complexité du Code de l'investissement et de procédures jugées dissuasives pour les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers.