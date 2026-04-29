Tunisie: Énergie - Les concessions pour réduire la facture nationale...

La Tunisie pourrait franchir une étape importante vers la réduction de sa dépendance énergétique grâce au développement des énergies renouvelables. L'expert en la matière, Ali Kanzari, estime que l'adoption récente par l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) de plusieurs conventions de concession pour la production d'électricité s'inscrit pleinement dans l'intérêt national.

Intervenant mardi sur Diwan Fm, il a souligné que ces concessions, prévues par la loi sur les énergies renouvelables de 2014, ne sont pas exclusivement destinées aux investisseurs étrangers, mais restent ouvertes aux acteurs tunisiens. Selon lui, elles constituent un levier stratégique pour renforcer, à terme, la souveraineté énergétique du pays.

L'enjeu est d'autant plus crucial que la Tunisie est devenue, depuis les années 2000, un importateur net d'énergie. Le pays dépend largement des importations de pétrole pour les transports et de gaz naturel pour la production d'électricité, dont une part importante provient d'Algérie. Une dépendance que l'expert juge préoccupante, mettant en garde contre les risques liés à une éventuelle interruption de l'approvisionnement.

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Dans ce contexte, le recours accru aux énergies renouvelables apparaît comme une alternative économiquement viable. Ali Kanzari a indiqué que le coût de production de l'électricité par la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) dépasse actuellement 500 millimes, avec une tendance à la hausse pouvant atteindre 600 millimes sous l'effet des tensions internationales sur les marchés énergétiques. À l'inverse, l'électricité produite dans le cadre de ces investissements pourrait être vendue à environ 90 millimes, soit un coût nettement inférieur.

Sur le plan des perspectives, il a précisé que la mise en place de capacités de production atteignant 5 000 mégawatts d'ici 2032 pourrait générer des économies annuelles estimées à près de 2 000 millions de dinars pour la Tunisie, en se basant sur un prix du pétrole autour de 62 dollars le baril.

Dans ce cadre, l'Assemblée des représentants du peuple a adopté, mardi, cinq projets de loi portant sur l'approbation de conventions de concession pour la production d'électricité, ainsi que leurs annexes et les contrats de location de sites destinés à plusieurs centrales photovoltaïques.

À travers ces mesures, la Tunisie ambitionne de diversifier son mix énergétique, de réduire sa facture énergétique et de renforcer sa résilience face aux fluctuations des marchés internationaux.