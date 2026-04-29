Afrique: 'Le continent est maîtresse de son destin' - Le message fort de la Tunisie au FITA 2026

La Tunisie réaffirme son engagement en faveur d'une Afrique intégrée, souveraine et tournée vers un développement durable. Intervenant mardi lors de l'ouverture de la 9e édition du Forum international du financement de l'investissement et du commerce en Afrique (FITA 2026), le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé par intérim du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Sleh Zouari, a mis en avant une vision continentale fondée sur l'autonomie stratégique et la coopération entre pays africains.

Le responsable a souligné le soutien du Président de la République à cette dynamique, insistant sur la nécessité pour les Africains de construire eux-mêmes leur avenir. "L'Afrique est maîtresse de ses choix, de ses priorités et de son destin", a-t-il affirmé, évoquant les atouts du continent, notamment la richesse de ses ressources naturelles, le dynamisme de sa jeunesse et les avancées réalisées en matière d'intégration régionale.

Dans ce cadre, Sleh Zouari a mis en exergue le rôle structurant de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), considérée comme un levier majeur pour stimuler les échanges, développer les corridors économiques et renforcer les plateformes logistiques à l'échelle du continent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a en outre rappelé que l'Afrique s'est dotée d'une feuille de route ambitieuse à travers l'Agenda 2063 de l'Union africaine, visant une croissance inclusive, une transformation structurelle des économies et un développement durable. Toutefois, il a reconnu que le continent fait face à un défi de taille, celui de réduire sa dépendance aux exportations de matières premières brutes ou faiblement transformées, malgré un potentiel considérable.

Sur le plan national, la Tunisie s'inscrit dans cette dynamique en accélérant la mise en oeuvre de projets d'infrastructures destinés à renforcer sa connectivité régionale. Parmi les initiatives en cours figurent le développement de corridors logistiques stratégiques ainsi que la participation au projet de la route transsaharienne, un axe clé reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne.

Sur un autre plan, le ministre Salah Zouari a insisté sur le rôle central des infrastructures dans le développement du continent. Il a estimé qu'aucune transformation durable ne peut être envisagée sans une interconnexion efficace entre les zones de production et les marchés, ainsi qu'un accès fluide des populations aux services essentiels.

À travers cette vision, la Tunisie entend consolider sa position en tant qu'acteur engagé dans la construction d'un espace africain plus intégré, compétitif et résilient.