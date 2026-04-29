Burkina Faso: Industrie pharmaceutique - Le Premier ministre inaugure une unité de production de consommables médicaux

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a inauguré une nouvelle unité de fabrication de consommables médicaux à usage unique, le mardi 28 avril 2026, à Bobo-Dioulasso. Appelée CONSOMED, cette unité industrielle ambitionne de contribuer à la consolidation de la souveraineté sanitaire du Burkina Faso.

Présent à Bobo-Dioulasso dans le cadre des activités de la 22e Semaine nationale de la culture (SNC), le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, le mardi 28 avril 2026, au lancement officiel des activités de CONSOMED, une unité locale de fabrication de consommables médicaux à usage unique.

Bâtie sur une superficie de 800 m2, la nouvelle unité industrielle médicale comprend un magasin de conservation des matières premières, des salles de coupe et de confection dans un environnement contrôlé, une salle blanche et un espace de stockage des produits finis. Le président-directeur général de CONSOMED, Dr Albert Bamouni, a expliqué que l'unité est le fruit de la coopération avec ses partenaires tunisiens.

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A l'en croire, l'usine médicale ambitionne de réduire la dépendance aux importations des produits médicaux afin de contribuer à l'autonomie sanitaire du pays des Hommes intègres. Spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux à usage unique, CONSOMED est dans une dynamique de transformation structurelle de l'économie nationale.

L'objectif est de rendre accessibles des dispositifs médicaux de qualité, conformes aux normes internationales et valorisent des ressources locales. C'est pourquoi l'entreprise, a dit le promoteur, a développé plusieurs lignes de production prenant en compte des perfuseurs, des transfuseurs, des kits pour hémodialyse et des compresses fabriquées à base du coton local.

Pour le premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, CONSOMED est à l'image de Faso Pharma qui s'inscrit dans une stratégie globale de renforcement de l'indépendance du pays dans des secteurs clés pour garantir sa souveraineté telle que prônée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. « L'inauguration de cette unité symbolise la volonté d'un pays de prendre en main son destin, de valoriser son potentiel et de bâtir les bases d'une indépendance réelle », a-t-il souligné.

Avant de poursuivre qu'à travers CONSOMED, le Burkina Faso affirme son ambition de devenir un acteur incontournable dans la production de consommables médicaux en Afrique de l'Ouest, tout en garantissant à sa population un accès sécurisé et durable à des soins de qualité.

Le chef du gouvernement a appelé à plus de responsabilité dans l'emploi de cet outil industriel qui intervient dans un domaine où la moindre erreur peut être couteuse. L'unité se fixe pour objectif de fabriquer localement une large gamme d'équipements médicaux indispensables, notamment pour les blocs opératoires et les services d'urgence du Burkina Faso. Grâce à des équipements technologiques avancés, l'unité est capable d'adapter sa production en fonction des besoins par simple modification de ses moules de fabrication.

Une attention particulière, selon M. Bamouni, est mise sur la qualité où chaque étape du processus est rigoureusement contrôlée. Devant les difficultés de tous ordres, le pharmacien de formation a sollicité l'accompagnement et le soutien des autorités pour faire de son entreprise, un levier économique qui va oeuvrer à la création d'emplois, au développement des compétences locales et à la dynamisation du tissu industriel national.