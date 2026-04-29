Burkina Faso: Catégorie ART culinaire - 52 plats en compétition

28 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Fleur Birba

La ministre de la Famille et de la Solidarité nationale, Passowendé Pélagie Kabré en présence du ministre de la Communication, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a lancé le lundi 27 avril 2026, la compétition pour le Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) dans la catégorie art culinaire.

Présélectionnés pendant les Semaines régionales de la culture (SRC), 52 plats ont été choisis pour compétir à la Semaine nationale de la cuture (SNC). A l'Institut national de formation du personnel de l'éducation (ENEP), le lundi 27 avril 2026, la compétition a été lancée officiellement par la ministre de la Famille et de la Solidarité nationale, Passowendé Pélagie Kabré.

Selon la présidente de la commission art culinaire, Habiba Koté, les 52 plats sont répartis comme suit : 14 plats lourds, 12 plats légers, 14 plats en dessert et 12 en boisson. Durant quatre jours, à l'entendre, les candidats vont rivaliser de créativité, de talents pour décrocher le GPNAL dans chaque discipline.

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Dans le contexte actuel, marqué par une dynamique de reconquête et d'affirmation des valeurs, la promotion de la consommation locale revêt une importance toute particulière. Et, les compétitions en arts culinaires s'inscrivent dans cette vision. L'art culinaire, selon le ministre en charge de la famille, est une expression profonde de notre identité, il traduit un savoir-faire, une créativité et une mémoire collective qui traversent les générations. « A travers chaque plat, c'est une histoire qui se raconte, des valeurs qui se transmettent et une identité qui s'affirme.

Elle constitue un levier important de valorisation de nos ressources locales et de promotion de notre souveraineté culturelle et alimentaire », a-t-elle. Pour elle, cette compétition offre un cadre d'expression du talent, de valorisation de la gastronomie et de promotion de l'innovation et constitue également un espace de transmission, d'échange et d'apprentissage entre professionnels, passionnés et jeunes talents.

C'est pourquoi, la ministre a invité chaque Burkinabè à s'approprier cette dynamique en privilégiant les produits locaux tout en valorisant les mets traditionnels. La fin de la compétition sera marquée par la récompense des douze meilleurs de chaque discipline (plats lourds, légers, dessert et boisson).

 

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