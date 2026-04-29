Burkina Faso: ARTs du spectacle pool adultes - 16 artistes et groupes d'artistes sur scène au 2e jour du GPNAL

La compétition en pool adulte dans la catégorie arts du spectacle s'est poursuivie dans la nuit du dimanche 26 avril 2026 dans la salle de spectacle de la maison de la culture Anselme-Titianma-Sanou. Que ce soit en groupe ou en individuel, les artistes se sont succédé 16 fois sur la scène dans 6 genres différents.

Le Grand prix des arts et des lettres (GPNAL), dans la catégorie arts du spectacle, bat son plein dans la grande salle de la maison de la culture Mgr Anselme-Titianma- Sanon à Bobo-Dioulasso. Dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 avril 2026, 2e jour des compétitions, ce sont au total 16 prestations d'artistes ou de groupes d'artistes dans six genres différents qui ont été enregistrées.

Pour cette soirée de joutes artistiques, c'est l'orchestre « Sirakadjan » (le chemin est loin en langue Dioula), venu de Gaoua dans la région du Djôrô, qui a ouvert le bal. Sous un cocktail de rythmes tradi-modernes, ce groupe orchestral a tenu en haleine le public à travers ses deux titres proposés.

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A la suite de « Sirakadjan », c'est l'orchestre « Sougrimeta » de Kaya dans la région des Koulsé qui était sur scène. Les instruments tels que la calebasse, le « bendré », le « silsaka », la guitare, la batterie ou encore le piano ont rythmé les pas de danse de ce groupe composé du style « warba » et du « wedbindé ». La troupe « Wend-Songda », venue de Manga dans le Nazinon aussi était de la partie dans cette série de prestations, en musique traditionnelle instrumentale.

Dans un rythme dominé par le « lounga », ce groupe a donné à voir une prestation énergique aux spectateurs et téléspectateurs. Au terme de leur prestation, les artistes se sont dits confiants pour la suite. C'est le cas de Sayouba Mandé, lead vocal de l'orchestre « Sougrimeta » qui s'est dit fier du retour du public ce soir.

Maturin Zoungrana, le responsable de la troupe « Wend-Songda », vise avec son groupe le premier prix dans sa discipline et ce dit être confiant lui aussi. « Nous avons consacré notre temps aux répétitions avant la compétition », a-t-il affirmé. Les six disciplines concernées de la soirée sont l'orchestre, la vedette de la chanson traditionnelle, la musique traditionnelle instrumentale, le chœur populaire, le slam et la danse traditionnelle.