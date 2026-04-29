Burkina Faso: Natation - Le club Nongtaaba remporte la traversée du Lac Bam en nage libre

Le club Nongtaaba de Ouagadougou s'est illustré, samedi 26 avril 2026, lors de la 18e édition de la traversée du Lac Bam en nage libre, en remportant la première place grâce à son nageur Yassim Sawadogo, arrivé en tête de la compétition disputée sur une distance de 1 km.

Organisée par la fédération Aquatic's du Burkina, cette compétition annuelle a réuni 31 athlètes issus de plusieurs clubs, notamment SONABEL, BPS Koudougou, RAN, Exocet, Bobo, Proswimmer et Kongoussi. Parmi eux figuraient également quatre nageuses, venues mesurer leur endurance et leur technique sur les eaux du Lac Bam.

Agé de 16 ans, Yassim Sawadogo a franchi en premier la ligne d'arrivée avec un chrono de 16 minutes 38 secondes, devançant Irfan Bamba, crédité de 16 minutes 47 secondes. Visiblement ému par sa performance, le jeune vainqueur s'est réjoui d'avoir pris le dessus sur des concurrents plus âgés que lui. Il a, par ailleurs, encouragé ses camarades à s'investir pleinement dans cette discipline. « La natation n'est pas facile. Elle demande beaucoup de persévérance et d'entraînement. C'est en travaillant régulièrement que l'on progresse et que l'on développe l'amour du sport

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», a-t-il conseillé.Chez les dames, Stéphanie Guigma du club Nongtaaba de Ouagadougou s'est également distinguée en s'adjugeant la première place avec un temps de 16 minutes 48 secondes. Elle devance Malaika Kaboré, arrivée deuxième en 19 minutes 10 secondes. Pour une première participation, Stéphanie Guigma s'est dite satisfaite de son expérience.« C'est une très belle expérience pour moi. J'ai beaucoup aimé cette compétition et j'invite mes camarades à s'y intéresser », a-t-elle déclarée.

Les trois premiers athlètes de chaque catégorie ont reçu respectivement 50 000 F CFA, 40 000 F CFA et 30 000 F CFA. Exceptionnellement, la quatrième fille a reçu une somme de 10 000 F CFA comme encouragement. Le président de la fédération Aquatic's du Burkina Faso, Ousmane Tiendrébéogo, a félicité les participants et les organisateurs pour la bonne tenue de l'activité.